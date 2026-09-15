Τέλος εποχής στον ΑΝΤ1: Ποιος παρουσιαστής ειδήσεων ανακοίνωσε την αποχώρησή του

«Τίτλους τέλους» στη δεκαετή συνεργασία του με τον ΑΝΤ1 αποφάσισε να βάλει ο Λευτέρης Πράσινος. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε την οικειοθελή αποχώρησή του από τον σταθμό μέσα από μια μακροσκελή και συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Στο μήνυμά του εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη διοίκηση και τους συναδέλφους του, ευχαριστώντας θερμά όλους όσοι τον εμπιστεύτηκαν και στάθηκαν στο πλευρό του σε αυτό το πολυετές τηλεοπτικό ταξίδι.

«Αυτή ήταν η τελευταία μου αποφώνηση στα δελτία ειδήσεων του ΑΝΤ1, ύστερα από 10 χρόνια. Κάθε αρχή έχει το τέλος της και κάθε τέλος -όσο δύσκολο κι αν είναι- κρύβει μέσα του μία νέα αρχή. Μετά από 10 χρόνια γεμάτα εικόνες, γεγονότα, αγωνίες, χαρές και ΚΥΡΙΩΣ ανθρώπους, ήρθε η στιγμή να κλείσει ένας πολύ σημαντικός κύκλος της επαγγελματικής μου ζωής στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τον πρόεδρο του Ομίλου κ. Θοδωρή Κυριακού. Αναπόσπαστο κομμάτι του Λευτέρη, που δεν ήταν μόνο παρουσιαστής δελτίων, αλλά & συντάκτης διεθνών ειδήσεων, τα συναδελφάκια στο Εξωτερικό Δελτίο. Σας αγαπώ & σας εκτιμώ όλους! Η απόφαση να αποχωρήσω οικειοθελώς δεν ήταν εύκολη.

Κάποιοι κύκλοι κλείνουν, επειδή το επιλέγουμε. Κάποιοι, επειδή οι συνθήκες το επιβάλλουν. Σημασία έχει να φεύγεις όπως μπήκες: με αξιοπρέπεια, καθαρή συνείδηση και σεβασμό σε όσα έζησες.

Σας ευχαριστώ για κάθε φορά που επιλέξατε να με ακούσετε, να με εμπιστευτείτε και να μοιραστείτε μαζί μου ένα κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Δεν ξέρω ακόμη τί θα φέρει η επόμενη μέρα. Ξέρω μόνο ότι θα τη συναντήσω με την ίδια αγάπη για αυτό που κάνω και με ακόμη μεγαλύτερη πίστη σε αυτό που έρχεται.

Δεν θα πω «αντίο». Όπως είπα και στην αποφώνηση… «εις το επανιδείν»! Σας ευχαριστώ από καρδιάς!», γράφει ο Λευτέρης Πράσινος, κοινοποιώντας το απόσπασμα από την αποφώνηση του τελευταίου του δελτίου ειδήσεων.