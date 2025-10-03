Τέλος το Power Talk της Τατιάνας Στεφανίδου: Η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ

Τον τερματισμό της κοινωνικού περιεχομένου εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου, εν μέσω σταθερά μικρής ακροαματικότητας, ανακοίνωσε ο ΣΚΑΙ, τιμώντας τη «βετεράνο» παρουσιάστρια.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής POWER TALK, Τατιάνα Στεφανίδου.

Η κα Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική ενημέρωση.

Ο ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας σύντομα θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.