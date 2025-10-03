Τέλος το Power Talk της Τατιάνας Στεφανίδου: Η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ

Τον τερματισμό της κοινωνικού περιεχομένου εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου, εν μέσω σταθερά μικρής ακροαματικότητας, ανακοίνωσε ο ΣΚΑΙ, τιμώντας τη «βετεράνο» παρουσιάστρια.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής POWER TALK, Τατιάνα Στεφανίδου.
Η κα Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική ενημέρωση.
Ο ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας σύντομα θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.
- Στο Σύνταγμα ο Μπισμπίκης: Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι ο ηθοποιός
- Γιγάντιες σπηλιές με τόνους από «κρατικό» τυρί: Είναι πραγματικές και βρίσκονται στις ΗΠΑ
- Η Βουλή έγινε ρινγκ: «Θα σου σπάσω το κεφάλι», φέρεται να είπε η Ραλλία Χρηστίδου στον Μπάρκα
- Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: «Συμφωνία ως την Κυριακή αλλιώς θα ξεσπάσει κόλαση»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.