Τέρενς Κουίκ: Με παραπονάκια στον Λιάγκα η πρώτη εμφάνιση στο Πρωινό - «Εγώ νόμιζα ότι θα βγω κατά τις 9»

Ο Τέρενς Κουίκ έκανε σήμερα Δευτέρα (19/1) την πρώτη του εμφάνιση στο Πρωινό με κάποια ώρα καθυστέρηση, την οποία μεταξύ σοβαρού και αστείου την επεσήμανε στον Γιώργο Λιάγκα.

«Πάμε να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον Τέρενς Κουίκ. Είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος που αποδέχτηκες την πρότασή μου. Τι έγινε;», είπε αρχικά ο παρουσιαστής του Πρωινού.

«Τι έγινε; Εγώ νόμιζα ότι θα βγω κατά τις 9 η ώρα και αναγκάστηκα να μετακινηθώ στο γραφείο μου εδώ, οπότε σου μιλάω τώρα με το κινητό τηλέφωνο.

Φαντάζομαι ότι από Τετάρτη θα τα πάμε καλύτερα. Αλλά είχες πλακώσει μισή ώρα το θέμα του Αγρινίου και λέω άντε επιτέλους πότε θα σταματήσει αυτό το μελό», απάντησε από πλευράς του ο Τέρενς Κουίκ.

Αφού ο Γιώργος Λιάγκας τον ευχαρίστησε για ακόμα μία φορά που δέχτηκε να είναι στο Πρωινό, ανέφερε: «Ε τι να κάνω; Εσύ που είσαι δημοσιογράφος, στο αίμα σου ρέει η δημοσιογραφία, αντιλαμβάνεσαι ότι το θέμα του Αγρινίου έχει ένα τεράστιο, πέραν του ειδησεογραφικού ενδιαφέροντος, και ένα τεράστιο κοινωνικό ενδιαφέρον γιατί μιλάμε για ένα ερωτικό τρίγωνο».