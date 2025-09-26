Απίθανο σκηνικό στην Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει

Ένα, όχι και τόσο συνηθισμένο, είναι η αλήθεια περιστατικό, σημειώθηκε στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ, Power Talk, με μία ηλικιωμένη γυναίκα, να ζητάει ένα περιδέραιο.

Η γυναίκα βγήκε σε «παράθυρο» να μιλήσει για την 62χρονη στη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της για να λαμβάνει τα επιδόματα και τη σύνταξή της. Όταν τελείωσε αυτά που είχε να πει και άκουσε την Τατιάνα Στεφανίδου να την ευχαριστεί, η γυναίκα εόπε χαμογελώντας: «'Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο».

Διαβάστε ακόμα: Πόσο χρόνο έχει η Τατιάνα Στεφανίδου για άνοδο της τηλεθέασης; Πτώση μετά τη βελτίωση

Η Τατιάνα Στεφανίδου φάνηκε να μην καταλαβαίνει και της έλεγε: «Τι έχει ζητήσει;» αλλά η γυναίκα μαγκώθηκε. Η δημοσιογράφος της είπε «σας ευχαριστούμε πολύ» και στη συνέχεια, αφού επέμενε η παρουσιάστρια λέγοντας: «Τι θέλει, να της το στείλω εγώ», έλαβε την απάντησε: «Μετά, θα σας το πει η Ειρήνη, μυστικά».

Το βίντεο έχει γίνει viral και στα σχόλια στα social media αναρωτιούνται αν τους τάζουν πράγματα για να βγουν να μιλήσουν.

Δείτε το επίμαχο στιγμιότυπο στο τέλος του βίντεο:

Διαβάστε ακόμα: Σάλος με τον «τυχαίο πολίτη» στην Τατιάνα Στεφανίδου που αποθέωσε την κυβέρνηση: Μέλος της ΟΝΝΕΔ, αγκαλιές με Άδωνι