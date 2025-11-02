Τέσσερις σειρές που ανυπομονούμε να απολαύσουμε τον Νοέμβριο

Ο Νοέμβριος είναι ένας πολύ δυνατός μήνας για τις streaming πλατφόρμες, κυρίως για το Netflix και το Disney+, που θα κάνουν διαθέσιμες τις δύο σειρές που οι περισσότεροι ανυπομονούν. Αναφερόμαστε φυσικά στο Stranger Things, που έρχεται με την πέμπτη και τελευταία σεζόν, και το All's Fair, τη νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, στην οποία θα συμμετάσχει και η Κιμ Καρντάσιαν.

Βέβαια, έρχονται και σειρές που δείχνουν πολλά υποσχόμενες και που ενδεχομένως να μας κλείσουν και εκείνες σπίτι μας αυτόν τον μήνα. Έχουμε δράμα, εκδίκηση, ίντριγκες και αγωνία. Με λίγα λόγια θα κάνουμε binge-watching. Αυτές είναι τέσσερις σειρές που θα μας κλείσουν σπίτι τον Νοέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr