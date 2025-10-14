Μενού

Θανάσης Ευθυμιάδης στο Buongiorno: «Καλός ο ασκητισμός, αλλά άμα βλέπεις τη Φαίη Σκορδά έτσι...»

Τα κοπλιμέντα του Θανάση Ευθυμιάδη στη Φαίη Σκορδά στον αέρα του Buongiorno που αιφνιδίασαν την παρουσιάστρια.

Buongiorno Θανάσης Ευθυμιάδης
Ο Θανάσης Ευθυμιάδης στο Buongiorno | Mega
Ο Θανάσης Ευθυμιάδης ήταν καλεσμένος σήμερα Τρίτη (14/10) στο «Buongiorno» και μάλιστα, προς το τέλος της συνέντευξης ο γνωστός ηθοποιός αιφνιδίασε τη Φαίη Σκορδά λέγοντάς της: 

«Είσαι πανέμορφη! Καλός ο ασκητισμός, αλλά και η γυναίκα έτσι όπως είναι εδώ. Ωραία όλα αυτά που είπα...».

«Ωραία όλα αυτά που είπα, αλλά άμα βλέπεις τη Φαίη Σκορδά έτσι, λες αξίζει να έρθεις στην Αθήνα για να βλέπεις…», πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός με τη Φαίη Σκορδά να χαμογελά αμήχανα χωρίς να μπορεί να κρύψει την έκπληξή της, ενώ η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είχαν ξεσπάσει σε γέλια.

«Διαφημίσεις», ήταν το μόνο που είπε η Φαίη Σκορδά από πλυεράς της. Μπορείτε να δείτε το απόσπασμα στο 25ο λεπτό του παραπάνω βίντεο.

