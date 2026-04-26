Θάνος Κιούσης: «Μου πρότειναν να συμμετέχω σαν παίκτης στο YFSF - Το θεώρησα υποβάθμιση»

Ο Θάνος Κιούσης αποκάλυψε ότι του έκαναν πρόταση να συμμετάσχει ως παίκτης στο νέο κύκλο του Your Face Sounds Familiar, εξηγώντας τους λόγους που αρνήθηκε.

Για την πρόταση που δέχθηκε να συμμετάσχει ως παίκτης στο νέο κύκλο του Your Face Sounds Familiar μίλησε ο Θάνος Κιούσης αλλά για ποιους λόγους είπε «όχι»,  καθώς βρέθηκε καλεσμένος του Θανάση Πάτρα και της παρέα του «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα».

Πιο συγκεκριμένα, ο Θάνος Κιούσης αποκάλυψε αρχικά πως «μου προτάθηκε να συμμετάσχω στο νέο YFSF σαν παίκτης, είπα ευχαριστώ που πιστεύετε στις δυνατότητες μου απλά, επειδή έχω παρουσιαστεί σαν παρουσιαστής, θα προτιμούσα κάτι άλλο να κάνουμε παρά το να είμαι παίκτης. Το θεωρώ λίγο downgrade, τα το πω έτσι».

«Εντάξει, το κανάλι με έβλεπε διαφορετικά οπότε εκεί δεν ταυτιστήκαμε. Την παρουσίαση του YFSF θα την έκανα με μεγάλη χαρά. Μάλιστα, είχα πει πως δεν σας φαίνεται ωραία η ιδέα που βγαίνει ο Θάνος Κιούσης και παρουσιάζει και για να γίνει μια αλλαγή, που τόσα χρόνια ήταν η Μαρία Μπεκατώρου, την ώρα που βγαίνει ένας διαγωνιζόμενος σαν Φρέντυ Μέρκιουρι να βγαίνω και γω έτσι. Κάνει δηλαδή κάποιος την Βουγιουκλάκη, να βγαίνω και γω σαν Βουγιουκλάκη παρουσιαστής», πρόσθεσε.

«Θα πήγαινε σε άλλο level τελείως» συμπλήρωσε, ακόμα, ο Θάνος Κιούσης στην ψυχαγωγική εκπομπή του OPEN. «Θα δεχόμουν να βρεθώ στην κριτική επιτροπή, θα μου άρεσε και θα έλεγα ναι, αλλά ούτε αυτό έγινε…», είπε καταληκτικά.

