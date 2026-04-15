Το θέμα που έχει η Ελένη Καστάνη με τη νύφη του γιου της: «Δεν μπορώ τις κοπέλες με τεράστια νύχια»

Η Ελένη Καστάνη έδωσε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, μιλώντας για τις αγωνίες που είχε για τη σύντροφο του γιου της, εξήγησε πως δεν θα μπορούσε να βλέπει στο πλευρό του παιδιού της μία γυναίκα με πολύ μακριά νύχια.

Η ηθοποιός μίλησε για τη σύντροφο του γιου της σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου στο «Happy Day».

Τόνισε αρχικά, πως όταν τη γνώρισε, απαλλάχτηκε από τις ανησυχίες της σχετικά με ζητήματα αισθητικής.

Ελένη Καστάνη: «Δεν μπορώ τις κοπέλες με τεράστια νύχια»

Μιλώντας για την προσωπική ζωή του παιδιού της και τη σχέση του με τη σύντροφό του, η Ελένη Καστάνη απάντησε σε ερώτηση για το εάν είναι πιεστική με τη νύφη της:

«Όχι, δεν θα ήθελα ποτέ να το κάνω αυτό στο παιδί μου. Δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι, υπήρχαν κάποιες μικρές αγωνίες, όπως να μην μου φέρει κάτι συγκεκριμένο ή να έχει κάτι με τα νύχια της που δεν μου άρεσε.

Δεν μπορώ να βλέπω κοπέλες με τεράστια νύχια. Χίλιες τέτοιες μικρολεπτομέρειες. Αλλά όταν είδα το κορίτσι του, που είναι φυσιολογική, όμορφη, ψηλή, λεπτή, ασχολήθηκε και με το στίβο και έχει τέλειο σώμα.

Ήταν ένα καλό κορίτσι που έχει σπουδάσει γεωλόγος. Τότε κατάλαβα ότι τα παιδιά τελικά αναπαράγουν τις εικόνες των γυναικών που έχουν μεγαλώσει. Πώς ήμουν εγώ, πώς ήταν η αδερφή μου, πώς ήταν οι ανιψιές μου».