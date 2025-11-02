Θρήνος για την Αγγελική Νικολούλη, πέθανε η μητέρα της - Η τραγωδία με τα δύο εγγόνια της

Δύσκολες ώρες για την Αγγελική Νικολούλη καθώς «έφυγε» από τη ζωή η αγαπημένη της μητέρα, όπως μετέδωσε το patrisnews.

Η γνωστή δημοσιογράφος διατηρούσε στενή σχέση με τη γυναίκα που την έφερε στη ζωή, αφού ήταν εκείνη που τη στήριζε σε κάθε της νέο βήμα ή εμπόδιο, επαγγελματικό ή προσωπικό.

Το 2024 η Αγγελική Νικολούλη είχε αποκαλύψει τις περιπέτειες που περνούσε η μητέρα της με την υγεία της.

Η μητέρα της Αγγελικής Νικολούλη | PatrisNews

Η ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε το Σάββατο, 1/11, μετά από μακρά της νοσηλεία στο Νοσοκομείο του Ρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία της θα γίνει την προσεχή Τετάρτη 5/11, στον Πύργο.

Είχε τρία παιδιά, τη Μαρία, το Νίκο και την Αγγελική. Η ίδια, είχε έρθει αντιμέτωπη και με σκληρές απώλειες, καθώς είχε χάσει δύο εγγόνια…

«Ο θάνατος έχει χτυπήσει την πόρτα της οικογένειάς μου δυο φορές, βυθίζοντας μας σε βαρύ πένθος. Την πρώτη φορά χάθηκε ο 10χρονος γιος του αδελφού μου και τη δεύτερη φορά ο 22χρονος μονάκριβος γιος της αδελφής μου. Και στις δυο περιπτώσεις επρόκειτο για τραγωδία και ένιωσα την ανάγκη να στηρίξω τους δικούς μου ανθρώπους», είχε δηλώσει σχετικά η δημοσιογράφος.

