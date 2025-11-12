Τι έδειχνε το απαγορευμένο επεισόδιο της σειράς «Παντρεμένοι με Παιδιά»

To «Παντρεμένοι με Παιδιά» είναι μια τηλεοπτική κωμωδία που προβλήθηκε για πρώτη φορά στην αμερικάνικη τηλεόραση το 1987, διήρκεσε 11 σεζόν και ως το 1998 κατάφερε να μετατρέψει τους στερεοτυπικά αμερικάνικους χαρακτήρες του σε μια παν-αμερικάνικη (και παγκόσμια, θα τολμήσουμε να πούμε) λατρεία. Ο Αλ Μπάντι που δουλεύει σαν τον σκλάβο και όταν γυρίζει σπίτι θέλει μια χαζομάρα στην τιβί και μια μπύρα και την ησυχία του, η Πέγκι που αράζει στο σπίτι και τα παιδιά που είναι στην κοσμάρα τους είναι χαρακτήρες μιας σειράς που ήδη βρίσκεται στο μουσείο με τα καλύτερα χιτς της αμερικάνικης τηλεόρασης.

Πιστή στον «κανόνα» των τηλεοπτικών κωμωδιών, η σειρά «Παντρεμένοι με Παιδιά» άργησε να βρει τον βηματισμό της και στις δύο πρώτες σεζόν έκανε μάλλον μέτρια νούμερα τηλεθέασης, παρά το αναμφισβήτητο ταλέντο των πρωταγωνιστών (Εντ' ο' Νιλ, Κέητι Σάγκαλ, Ντέιβ Φαουστίνο, Κριστίνα Άπλγκεητ). Όταν όμως μια ένωση γονέων και κηδεμόνων παρακολούθησε ένα επεισόδιο όπου η Πέγκι μιλούσε για εμφυτεύματα στήθους, οι εκπρόσωποι της δεν άντεξαν τη ντροπή και έστειλαν γράμμα διαμαρτυρίας σε τοπική εφημερίδα.

Το γράμμα αναδημοσιεύτηκε από μεγάλες εφημερίδες και έπαιξε σε τηλεοπτικά μαγκαζίνο ως είδηση και τότε συνέβη το εντυπωσιακό: η σειρά ανέβασε τα νούμερα τηλεθέασης της, ο κόσμος συντονίστηκε για να δει τι ήταν αυτό το τόσο προβοκατόρικο που κρυβόταν μέσα στον τηλεοπτικό του δέκτη. Από την τρίτη σεζόν ως την ενδέκατη, το "Married With Children" κατέρριψε το ένα ρεκόρ τηλεθέασης μετά το άλλο και ενέπνευσε και τον Νίκο Μαστοράκη να κάνει ένα πολύ αμήχανο ριμέηκ της σειράς για την ελληνική τηλεόραση.

Το απαγορευμένο επεισόδιο

Λεγόταν "I'll see you in court" και επρόκειτο αν προβληθεί στην τρίτη σεζόν της σειράς. Η ιστορία είχε να κάνει με τον Αλ και την Πέγκι, που έπαιρναν μια πρόσκληση για να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο οι δύο τους. Λίγο αργότερα διαπίστωναν πως το βράδυ που πέρασαν σε εκείνο το ξενοδοχείο, κάποιος είχε καταγράψει με κρυφή κάμερα όλα όσα είχαν κάνει στο κρεβάτι του δωματίου τους. Η οικογένεια Μπάντι αποφασίζει να κάνει μήνυση στο ξενοδοχείο. Το επεισόδιο θεωρήθηκε ακραίο, προκλητικό και είχε βγει από το πρόγραμμα προβολών εκείνης της σεζόν. Προβλήθηκε 12 χρόνια αργότερα (!), μια και μοναδική φορά από το κανάλι FOX.