Τι έχει το μενού για Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην τηλεόραση - Τα μπουζούκια του ΟPEN και η έκπληξη του ΣΚΑΪ

Το μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός της εισόδου του 2026 είναι αναμφισβήτητα η έναρξης της «Μεγάλης Χίμαιρας» στο ERTFLIX που αποτελεί και την ακριβότερη παραγωγή – για την ακρίβεια διεθνή συμπαραγωγή – στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης με κόστος άνω των 6.000.000 ευρώ για μόλις 6 επεισόδια.

Τα πρώτα δύο επεισόδια της κορυφαίας σειράς μυθοπλασίας που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση θα «ανέβουν» στην δημόσια ψηφιακή πλατφόρμα το πρώτο λεπτό μετά την είσοδο του χρόνου. Να επαναλάβει την περσινή επιτυχία με το special πρωτοχρονιάτικο επεισόδιο του «The Voice» επιθυμεί ο ΣΚΑΪ.

Στις 21.00 το βράδυ παραμονή του 2026 ο Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχεται τους coaches και το τηλεοπτικό κοινό στο Special Blind Audition του «The Voice» με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η τελική λίστα των 15 celebrities είναι η εξής: Δημήτρης Πανόπουλος, Μαρία Αναστασοπούλου, Κώστας Τσουρός, Δημοσθένης Ταμπάκος, Βίκυ Καγιά, Ευαγγελία Πλατανιώτη, Χρήστος Φερεντίνος, Φάνης Λαμπρόπουλος, Δανάη Μπάρκα, Γρηγόρης Βαλτινός, Όλγα Βασδέκη, Δάφνη Μπόκοτα, Μιχάλης Μαρίνος, Άση Μπήλιου και Φώτης Σεργουλόπουλος.

Το Open σε παραγωγή Νίκου Κοκλώνη ετοίμασε τηλεοπτικό ρεβεγιόν με άρωμα από τα μπουζούκια των δεκαετιών του ’80 και του ’90. Το γύρισμα διήρκησε περισσότερες από 6 ώρες και πραγματοποιήθηκε στο νυχτερινό κέντρο Αθηναία. Εκεί εμφανίζονται φέτος Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου, αυτοί θα είναι και οι οικοδεσπότες της βραδιάς που θα ξεκινήσει Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 21.50. Θα υποδεχθούν μεγάλα ονόματα όπως ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Γιώργος Γερολυμάτος αλλά και νεότερα ονόματα μεταξύ των οποίων ο Χρήστος Μενιδιάτης, η Ειρήνη Παπαδοπούλου, η Τάνια Μπρεάζου και η Μορφούλα Ιακωβίδου. Η πρωτοχρονιάτικη «Παρέα» του Γιώργου Κουβαρά στην ΕΡΤ1 έχει κεντρικό καλεσμένο τον Κώστα Μακεδόνα.