Ο Γιάννης Μπέζος ανοίγει «Σούπερ Μάρκετ» - Πότε θα τον δούμε στον νέο ρόλο

«Σούπερ ήρωες» τιτλοφορείται η κωμωδία που σηματοδοτεί την επιστροφή του Γιάννη Μπέζου στη μυθοπλασία αλλά και στον ΑΝΤ1. Το πρώτο τρέϊλερ είχε προβληθεί το καλοκαίρι και τώρα επανήλθε στη συχνότητα του καναλιού του Αμαρουσίου καθώς η σειρά προγραμματίζεται να βγει στον «αέρα» μετά τις 20 Ιανουαρίου.

Διαβάστε ακόμα: Στο Παρά Πέντε: Το επικό «καρφί» της Ζέτας Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1 για την αλλαγή ώρας του Ρουκ Ζουκ

Σε ένα ελληνικό συνοικιακό σούπερ μάρκετ, η κωμική σειρά χαρακτήρων «Σούπερ Ήρωες» καταγράφει την καθημερινότητα, τις δυσκολίες και τις αλληλεπιδράσεις της παράλογης διοίκησης, των απηυδισμένων υπαλλήλων, των εκκεντρικών τακτικών πελατών και, φυσικά, εκείνων των πελατών που πιστεύουν ότι «έχουν πάντα δίκιο». Στο πλευρό του Γιάννη Μπέζου συμπρωταγωνιστούν οι: Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινείας Τσαμάτης, Σταύρος Μαρκάλας, ΑλέξανδροςΖουριδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη, Βασίλης Ντάρμας.

