«Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»: Η Ελένη Καστάνη αποκάλυψε το τέλος που δεν είδαμε ποτέ

Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά το απότομο και άδοξο φινάλε μιας εκ των πιο επιτυχημένων σειρών το «τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή», το μυστήριο λύθηκε.

Η Ελένη Καστάνη, καλεσμένη στο podcast των «Rainbow Mermaids», προχώρησε σε μια αποκάλυψη που θα συζητηθεί, περιγράφοντας το πώς ακριβώς είχαν σχεδιάσει ο Αλέξανδρος Ρήγας και ο Δημήτρης Αποστόλου τη λύτρωση των τεσσάρων πρωταγωνιστριών.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που ενσάρκωσε τη θρησκευόμενη Φωφώ, αποκάλυψε πως η εκδίκηση απέναντι στον Γεράσιμο Μαντά -τον άνθρωπο που κακοποίησε σεξουαλικά τις ηρωίδες στην παιδική τους ηλικία- θα ερχόταν με έναν τρόπο αναπάντεχο, σχεδόν ειρωνικό.

Συγκεκριμένα, η Ελένη Καστάνη ανέφερε:

«Στο σενάριο είχαν στο μυαλό τους, και δεν ξέρω αν το έβαλαν στην ταινία, πως εγώ θα σκότωνα τον Μαντά με ένα αγαλματάκι του Χριστόδουλου. Θα σκότωνα κατά λάθος δηλαδή τον Μαντά με ένα άγαλμα του Χριστόδουλου. Δεν ξέρω αν θα το βάλουν αυτό στην ταινία, δεν ξέρω αν κάνει να τα πω.»

Με την κινηματογραφική μεταφορά της σειράς να βρίσκεται ήδη στα σκαριά με νέο καστ, η ηθοποιός απάντησε με το γνωστό της χιούμορ και την αφοπλιστική της ειλικρίνεια για τον λόγο που οι αρχικές «εκδικήτριες» δεν θα μπορούσαν να επιστρέψουν στους ρόλους τους.

«Δεν θα στεκόταν στην ταινία να είμαστε οι ίδιες μετά από 26 χρόνια, δηλαδή μπάμπουσκες θα ήμασταν», δήλωσε χαρακτηριστικά.