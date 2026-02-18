Ολικό τηλεοπτικό come back της Μπέττυς Μαγγίρα: Το project που είναι φαβορί να την «κερδίσει»

Η εβδομάδα Eurovision της ΕΡΤ με τους δύο ημιτελικούς και τον Εθνικό τελικό του «Sing for Greece» εκτός από τον θρίαμβο του Akylas και το ρεκόρ τηλεθέασης της Δημόσιας Τηλεόρασης έχει και άλλες τηλεοπτικές παραμέτρους.

Την επαναβεβαίωση της διαχρονικότητας και της καθολικής αποδοχής του Γιώργου Καπουτζίδη από το κοινό, την ένταξη ατόμων με αναπηρία σε mainstream εκπομπές όπως συνέβη με την παρουσία της Κατερίνας Βρανά ωστόσο μοιραία οι προβολείς πέφτουν αυτή τη στιγμή στο πρόσωπο και τη λαμπερή προσωπικότητα της Μπέττυς Μαγγίρα.

Η τηλεοπτική της επιστροφή μετά το τέλος του «I Love Sou Kou» στον ΑΝΤ1 το καλοκαίρι του 2024 – έστω και προσωρινά με την παρουσίαση του πρότζεκτ στην ΕΡΤ – όχι απλά ήταν υπερεπιτυχημένη αλλά δημιουργεί και νέα δεδομένα στην τηλεοπτική αγορά. Με τα δεδομένα των προηγούμενων εβδομάδων η Μπέττυ Μαγγίρα βρισκόταν πολύ κοντά σε συμφωνία με το STAR για την ένταξή της στο δυναμικό του σταθμού από την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του Reader σε επαφές μεταξύ στελεχών του ΑΝΤ1, κρίνεται αυτή τη στιγμή η καταλληλότερη για την παρουσίαση ή θέση στην επιτροπή του Your Face Sounds Familiar.

Με παρουσία από τη μία στο ραδιόφωνο του ομίλου ΑΝΤ1 με την πρωινή εκπομπή στο «Rythmo» αλλά από την άλλη νωπές τις μνήμες της μη ενεργοποίησης του +1 στο

συμβόλαιό της και παρά τα ικανοποιητικά ποσοστά τηλεθέασης θεωρείται πιθανόν η Μαγγίρα να δεχθεί το «Familiar» μόνο εάν έχει ολοκληρωμένη πρόταση και πολύ συγκεκριμένη για ολόκληρη την επόμενη σεζόν από το κανάλι του Αμαρουσίου.

Βέβαια το βράδυ της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου η παρουσιάστρια έδωσε το παρόν στην κοπή της πίτας του ομίλου ΑΝΤ1 σε γνωστό νυχτερινό κέντρο. Τα τελευταία 24ωρα το όνομα της διακινείται εκ νέου έντονα και στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής.

Μόλις τον προηγούμενο Σεπτέμβρη κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή απορρίφθηκε για λόγους μπάτζετ από την ΕΡΤ η βραδινή εκπομπή της παρουσιάστριας που είχε προταθεί από την εταιρία παραγωγής Silverline.

Και φυσικά στον ΣΚΑΪ εξετάζεται για την επόμενη σεζόν η επιστροφή του My Style Rocks για το οποίο είχε υπάρξει προσέγγιση με την παρουσιάστρια στο παρελθόν. Μετά λοιπόν από δύο τηλεοπτικές σχεδόν ανενεργές τηλεοπτικές σεζόν η Μπέττυ Μαγγίρα είναι στο επίκεντρο του μεταγραφικού ρεπορτάζ.