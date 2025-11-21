To τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ που εξόργισε τον Ανδρέα Παπανδρέου

Τα πρώτα χρόνια της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, της θρυλικής «Αλλαγής« μας χάρισαν και ορισμένα περιστατικά που βγάζουν, έστω και χωρίς τη θέληση των εμπλεκόμενων, κάποια κωμική διάσταση. Ένα από αυτά τα περιστατικά αφηγήθηκε ο δημοσιογράφος Κώστας Μάρδας στο βιβλίο του με τίτλο «Πίσω Από τον Ήλιο: Ανδρέας Παπανδρέου - Οράματα και Εφιάλτες».

Πρόκειται για μια ψύχραιμη, χωρίς ιδεοληψίες, καταγραφή των πεπραγμένων των δύο πρώτων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ (1981-89) με αρκετές παρασκηνιακές «πινελιές». Σε αυτή την ιστορία που θα αφηγηθούμε, στο επίκεντρο της βρέθηκε η κρατική τηλεόραση.

Ήταν 27 προς 28 Δεκεμβρίου 1982. Επικεφαλής της ΕΡΤ ήταν ο μετέπειτα Ευρωβουλευτής, Γιώργος Ρωμαίος. Σε μια εποχή που η κρατική τηλεόραση έκανε τα πρώτα της βήματα στον τομέα της πολιτικής σάτιρας, προβλήθηκε από την εκπομπή «Το Θέατρο της Δευτέρας», ένα πρόγραμμα με αποσπάσματα της πολιτικής επιθεώρησης «Τα αλαλούμια» του Σταμάτη Φασουλή με πρωταγωνιστές όπως η Μίρκα Παπακωνσταντίνου και η Μίνα Αδαμάκη.

Η παράσταση σατίριζε τα κακώς κείμενα των πολιτικών προσώπων της «Αλλαγής» με χιούμορ.

Ένας αστυνομικός, μέλος της προσωπικής φρουράς του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν μεταξύ εκείνων που είδαν την τηλεοπτική προβολή της παράστασης. Δεν του άρεσε τόσο το αποτέλεσμα. Μίλησε στον πρωθυπουργό.

- Κύριε πρόεδρε πριν από λίγο η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ένα έργο εις βάρος της Αλλαγής.

- Δηλαδή;

- Κορόιδευαν τους υπουργούς και εσάς

- Τι μου λές;

- Ένιωθα να διασύρεται το πρωθυπουργικό αξίωμα κύριε πρόεδρε!

Ο αστυνομικός απομόνωσε ό,τι του είχε μείνει στη μνήμη από τα «αλαλούμια» και τα εξιστόρησε στον Παπανδρεόυ, ο οποίος εξοργίστηκε. Κάλεσε αμέσως στο Καστρί τον υπουργό Προεδρίας Μένιο Κουτσόγιωργα, τον υφυπουργό Τύπου Δημήτρη Μαρούδα, τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιώργο Ρωμαίο, τον διευθυντή Νίκο Αλευρά, αλλά και τον υπουργό Δημοσίας Τάξης Γιάννη Σκουλαρίκη. Όλοι βρέθηκαν εκεί σε χρόνο ρεκόρ.

«Σας έχω παύσει ως υπουργούς!» τους είπε με θυμό.

«Μα κύριε πρόεδρε, εμείς...» τόλμησε να ψελλίσει ο Αλευράς, ανιψιός του προέδρου της Βουλής, που ο πατέρας του είχε επιστρέψει μόλις πριν ένα χρόνο από τη Ρουμανία όπου είχε καταφύγει ως πολιτικός πρόσφυγας.

«Έφερα στην Ελλάδα τον πατέρα σου και πας να με υπονομεύσεις;» ήταν η απάντηση του Παπανδρέου με ακόμα περισσότερο θυμό. Τους έδιωξε όλους.

H επόμενη μέρα

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανέβηκε στο Καστρί και συνάντησε τον πρωθυπουργό. Του μετέφερε ένα σωρό θετικά σχόλια για το τόλμημα της κυβερνητικής τηλεόρασης να προβάλλει εκπομπή που σατίριζε τον επικεφαλής της κυβέρνησης.

- Αφού τους αφήνει να τον σατιρίζουν από την τηλεόραση, σημαίνει πως δεν φοβάται κανέναν, λέει ο κόσμος πρόεδρε.

Όλες οι απειλές προς υπουργός και στελέχη της τηλεόρασης, ξεχάστηκαν αμέσως.