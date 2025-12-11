Το τηλεπαιχνίδι που σαρώνει στην απογευματινή ζώνη στο δυναμικό κοινό, αλλά και στο σύνολο

Το πιο απρόβλεπτο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, το Deal έχει μαγνητίσει τους τηλεθεατές και τα απογεύματα τους κρατά συντονισμένους στον Alpha.

Προσφέροντας στιγμές γέλιου και μπόλικη αγωνία και με τον ενθουσιασμό να εναλλάσσεται πολύ γρήγορα με την απογοήτευση, το τηλεπαιχνίδι με παρουσιαστή τον Γιώργο Θαναηλάκη είναι το πρόγραμμα που επιλέγει να απολαμβάνει ο κόσμος στη μικρή οθόνη τόσο στο δυναμικό κοινό (18-54) όσο και στο γενικό σύνολο της τηλεθέασης.

Την Τετάρτη (10/11) το Deal σάρωσε σημειώνοντας ξεπερνώντας το 21% σε τηλεθέαση. Πιο συγκεκριμένα το τηλεοπτικό πρόγραμμα συγκέντρωσε το 21.2% του δυναμικού κοινού και το 21.4% στο γενικό σύνολο.

Η τηλεθέαση της απογευματινής ζώνης αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Deal - 21.2%

Live News -18.8%

The Chase - 15.2%

Οικογενειακές Ιστορίες - 14.8%

Τροχός της Τύχης - 14.6%

Cash or Trash - 10.7%

Ρουκ Ζουκ - 9.2%

Καθαρές Κουβέντες - 7%

Το 'χουμε! - 3.7%

Ηλέκτρα - 2.3%

Ο Κόσμος των Σπορ - 1.5%

Update - 0.6%

Game Changers - 0.6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Deal - 21.4%

Live News - 21%

The Chase - 15.5%

Οικογενειακές Ιστορίες - 16.5%

Τροχός της Τύχης - 17.4%

Cash or Trash - 10.7%

Ρουκ Ζουκ - 9.5%

Καθαρές Κουβέντες - 8.2%

Το 'χουμε! - 3.9%

Ηλέκτρα - 6.1%

Ο Κόσμος των Σπορ - 3.7%

Update - 1.3%

Game Changers - 1%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

