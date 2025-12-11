Φεύγει η Γη της Ελιάς, έρχονται οι Μπλε Ώρες - Πότε θα δούμε τη νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου

Στις αρχές του καλοκαιριού του 2026 και μετά από πέντε επιτυχημένες σεζόν η «Γη της Ελιάς» ρίχνει οριστικά αυλαία ωστόσο η συνεργασία του Mega με τον Αντρέα Γεωργίου και τους συνεργάτες του Κούλλη Νικολάου και Βάνα Δημητρίου συνεχίζεται με νέα καθημερινή σειρά. Το επιτυχημένο τρίδυμο έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της νέας σειράς που αυτή τη στιγμή έχει τίτλο εργασίας «Μπλε ώρες».

Βέβαια ο συγκεκριμένος τίτλος δεν έχει επιλεχθεί τυχαία: Ως «Μπλε ώρες» περιγράφεται η στιγμή της ημέρας που ο ήλιος έχει σχεδόν δύσει και το φως αντανακλάται σε σκούρους μπλε τόνους. Είναι η ώρα της μετάβασης από το φως στο σκοτάδι και το φως, ένα συμβολικό πλαίσιο για μια σειρά που θα εξερευνήσει τις διακυμάνσεις των ανθρώπινων σχέσεων.

Η σειρά θα είναι δραματική - αστυνομική ενώ η παραγωγή της αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στους πρώτους μήνες του 2026. Γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν σε Πήλιο, Τσαγκαράδα και Σποράδες που θα είναι τα μέρη της βασικής πλοκής της σειράς ωστόσο τα εσωτερικά γυρίσματα θα πραγματοποιούνται και αυτή τη φορά στην Κύπρο. Ήδη ο Αντρέας Γεωργίου πραγματοποιεί επαφές με γνωστούς ηθοποιούς ενώ είναι βέβαιο πως στη νέα σειρά θα δούμε και πρόσωπα από τη «Γη της Ελιάς» όπως για παράδειγμα τον Αλέξανδρο Μαρτίδη που στη «Γη της Ελιάς» υποδύεται τον αστυνόμο Κουράκο. Παράλληλα μέσω ειδικής πλατφόρμας γίνεται καστινγκ για νέους ηθοποιούς. Μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται να έχει κλείσει όλο το βασικό καστ της νέας σειράς του Mega.