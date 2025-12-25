Τηλεθέαση: Αυτό που συνέβη την Παραμονή μάλλον...το περιμέναμε

Την παραμονή των Χριστουγέννων, η ελληνική τηλεόραση φόρεσε τα γιορτινά της και κράτησε συντροφιά σε οικογένειες, παρέες αλλά και όσους πέρασαν τη βραδιά πιο ήσυχα στο σπίτι.

Στο επίκεντρο της τηλεθέασης βρέθηκε η λαμπερή συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στον Alpha, η οποία κυριάρχησε ξεκάθαρα στα νούμερα, αφήνοντας πίσω κάθε ανταγωνισμό.

Η τηλεθέαση

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Συναυλία Κωνσταντίνου Αργυρού – 15,2%

Ρουκ Ζουκ – 8,4%

Παρέα – 5,8%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Συναυλία Κωνσταντίνου Αργυρού – 18%

Ρουκ Ζουκ – 10%

Παρέα – 8,2%