Τηλεθέαση: Αυτό που συνέβη την Παραμονή μάλλον...το περιμέναμε

Την παραμονή των Χριστουγέννων, η ελληνική τηλεόραση φόρεσε τα γιορτινά της και κράτησε συντροφιά σε οικογένειες, παρέες αλλά και όσους πέρασαν τη βραδιά πιο ήσυχα στο σπίτι.
Στο επίκεντρο της τηλεθέασης βρέθηκε η λαμπερή συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στον Alpha, η οποία κυριάρχησε ξεκάθαρα στα νούμερα, αφήνοντας πίσω κάθε ανταγωνισμό.
Η τηλεθέαση
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Συναυλία Κωνσταντίνου Αργυρού – 15,2%
Ρουκ Ζουκ – 8,4%
Παρέα – 5,8%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Συναυλία Κωνσταντίνου Αργυρού – 18%
Ρουκ Ζουκ – 10%
Παρέα – 8,2%
