Εκτόξευσε την τηλεθέαση της ΕΡΤ3 χθες Τρίτη (28/10) η ζωντανή μετάδοση της στρατιωτικής παρέλασης που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, χαρίζοντας στον σταθμό νούμερα που πλέον οι σταθμοί βλέπουν με τα κυάλια.
Αναλυτικότερα στο τρίωρο 11.00-14.00 η παρέλαση στην ΕΡΤ3 σημείωσε στο δυναμικό κοινό μέσο όρο 33,1%, αγγίζοντας μέχρι και το 38,2% στο τέταρτο 13:00 – 13:15.
Την ίδια στιγμή στο γενικό σύνολο, η ΕΡΤ3 συγκέντρωσε μέσο όρο 38,2%, ενώ στο τέταρτο 12:00 – 12:15 η τηλεθέαση εκτοξεύτηκε στο 43,4%.
