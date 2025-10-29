Εκτόξευσε την τηλεθέαση της ΕΡΤ3 χθες Τρίτη (28/10) η ζωντανή μετάδοση της στρατιωτικής παρέλασης που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, χαρίζοντας στον σταθμό νούμερα που πλέον οι σταθμοί βλέπουν με τα κυάλια.

Αναλυτικότερα στο τρίωρο 11.00-14.00 η παρέλαση στην ΕΡΤ3 σημείωσε στο δυναμικό κοινό μέσο όρο 33,1%, αγγίζοντας μέχρι και το 38,2% στο τέταρτο 13:00 – 13:15.

Την ίδια στιγμή στο γενικό σύνολο, η ΕΡΤ3 συγκέντρωσε μέσο όρο 38,2%, ενώ στο τέταρτο 12:00 – 12:15 η τηλεθέαση εκτοξεύτηκε στο 43,4%.



