Τηλεθέαση: Η μάχη της πρεμιέρας στην πρωινή ζώνη - Ποια εκπομπή τερμάτισε πρώτη

Πρεμιέρα έκαναν χθες Δευτέρα (15/9) οι υπόλοιπες ενημερωτικές εκπομπές στην πολύ πρωινή ζώνη, αλλά και οι ψυχαγωγικές εκπομπές στη συνέχεια με την τηλεθέαση να μοιράζεται και να δείχνει πως η μάχη τη φετινή σεζόν θα είναι ακόμα πιο δύσκολη.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, στην πολύ πρωινή ζώνη, στο δυναμικό κοινό την πρωτιά κέρδισε το Happy Day με ποσοστό 15.2%, ενώ ακολούθησαν η Κοινωνία ώρα MEGA με 13,7%, το Καλημέρα Ελλάδα με 12,1%, το Σήμερα με 6,3%, το Νωρίς νωρίς με 5,5% και η Ώρα Ελλάδος με 4,5%.

Στην ίδια ζώνη, στο γενικό σύνολο πρώτη ήρθε η εκπομπή Κοινωνία ώρα MEGA με ποσοστό 17,2%, δεύτερο το Σήμερα με 15,2%, τρίτο το Happy Day με 12,2%, ενώ ακολούθησαν το Καλημέρα Ελλάδα με 12%, η Ώρα Ελλάδος με 9,8% και το Νωρίς νωρίς με 6,2%.

Πρωτιά για τη Super Κατερίνα

Πρεμιέρα χθες (15/9) έκαναν και οι ψυχαγωγικές εκπομπές με την Κατερίνα Καινούργιου να κερδίζει την πρωτιά με τη Super Κατερίνα και στις δύο κατηγορίες κοινού και να ακολουθεί δεύτερο το Πρωινό.

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό η Super Κατερίνα συγκέντρωσε ποσοστό 18,7% και ακολούθησε το Πρωινό με μέσο όρο 14,4%, το Buongiorno με 14%, το Breakfast@Star με 9,3%, το 10 Παντού με 6,1%, το Πρωίαν Σε Είδον με 5,1% και οι Αταίριαστοι 4,6%.

Τέλος, στο γενικό σύνολο, η Super Κατερίνα σημείωσε 15,3% και ακολούθησαν το Πρωινό με μέσο όρο 15%, οι Αταίριαστοι με 13,9%, το Buongiorno με 11,8%, το 10 Παντού με 9,4%, το Breakfast@Star με 6,3% και το Πρωίαν Σε Είδον με 6,3%.