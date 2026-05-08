Τηλεθέαση: Σε πτώση οι πρωινές εκπομπές - Το πρόγραμμα που παίζει χωρίς αντίπαλο

«Σκληρή μάχη» έδωσαν το πρώι της Πέμπτης η Φαίη Σκορδά και ο Γιώργος Λιάγκας για την πρωτιά στην πρωινή ζώνη, με όλους τους ανταγωνιστές ωστόσο να κάνουν ιδιαίτερα χαμηλά νούμερα στην τηλεθέαση, τόσο σε δυναμικό κοινό όσο και γενικό σύνολο.
Η πρωτιά κατέληξε στο Buongiorno που σημείωσε 11,9% στο δυναμικό κοινό και 11,5%, τη στιγμή που το Πρωινό έμεινε ελαφρώς πίσω καταγράφοντας 11,3% και 11,9% αντίστοιχα. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Breakfast@Star με 9,1% στο δυναμικό και 6,6% στο σύνολο.
Την καλύτερη τηλεθέαση, στο γενικό σύνολο, από τις πρωινές εκπομπές είχαν οι Αταίριαστοι στον ΣΚΑΪ με 13,9%.
Τηλεθέαση: Παίζει... μόνο του το «Σόι σου»
Το βράδυ της Πέμπτης ο Alpha πρόβαλε νέο επεισόδιο από τη σειρά «Το σόι σου» και η οικογενειακή κωμωδία έκανε για μία ακόμη φορά... περίπατο. Σημείωσε μέσο όρο 26,8% στο δυναμικό κοινό, ανεβαίνοντας μέχρι το 28,9%, ενώ στο γενικό σύνολο είχε 25,4%.
Στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο Άγιος Έρωτας με 15,4% στο δυναμικό και 17,7% στο σύνολο, ενώ η τριάδα της prime time συμπληρώθηκε από το Μια Νύχτα Μόνο με 15,4% στο γενικό, και από το Master Chef με 15,4% στο δυναμικό.
