Η μεγάλη επιστροφή της Κατερίνας Καινούργιου - Η μέρα που θα γυρίσει στην εκπομπή

Για τη Δευτέρα 11 του Μάη είναι προγραμματισμένη η επιστροφή της Κατερίνας Καινούργιου στο πλατό της πρωινής της εκπομπής στον Alpha. Η ίδια άλλωστε πριν αποχωρήσει είχε περιγράψει πάνω – κάτω το χρονικό διάστημα που θα αποσυρθεί για τον τοκετό αλλά και το πρώτο διάστημα της μητρότητας. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους συνεργάτες της και ενημερώνεται για τα πάντα.

Εξ’ αρχής η Κατερίνα Καινούργιου είχε εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει κοντά στη διεξαγωγή του διαγωνισμού της Eurovision στη Βιέννη. Χωρίς βέβαια να έχει την παραμικρή πίεση από τον Alpha. Ως γνωστόν η Ελλάδα δηλαδή ο Akylas με το Ferto διαγωνίζεται στον Α’ ημιτελικό την Τρίτη 12 Μαϊου και όλες οι εκπομπές προσαρμόζονται ανάλογα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δύο περίπου μήνες θα παραμείνει στα τηλεοπτικά πλατό η Κατερίνα Καινούργιου.

Διαβάστε ακόμα: Πότε εκφωνεί το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η Σία Κοσιώνη

Η «Super Κατερίνα» όπως και όλες οι ζωντανές ψυχαγωγικές εκπομπές (Αυτές των Mega, ANT1, Alpha και STAR που μετέχουν στην κοινή συμφωνία) αναμένεται να ρίξει αυλαία την Παρασκευή 3 Ιουλίου και λίγες ημέρες αργότερα η παρουσιάστρια θα αναχωρήσει με την κόρη της Ξένια για διακοπές στο εξοχικό τους στην Πάρο όπου ως γνωστόν δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο σύντροφος της Κατερίνας Καινούργιου, Παναγιώτης Κουτσουμπής.