«Πόλεμος» στην prime time ζώνη της Κυριακής (9/11) για την πρωτιά στην τηλεθέαση αφού η διαφορά ανάμεσα στα δύο πρώτα προγράμματα τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο ήταν 0,1% με το The Voice να κονταροχτυπιέται με τα Φαντάσματα και το Μια Νύχτα Μόνο.

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό, τα Φαντάσματα σημείωσαν μέσο όρο 16,5% και κέρδισαν την πρωτιά στην κατάταξη, αλλά η διαφορά τους από το The Voice που τερμάτισε δεύτερο ήταν μόλις 0,1%, με το talent show του ΣΚΑΪ να συγκεντρώνει 16,4%.

Τρίτο ήρθε το IQ160 με ποσοστό 11,2%, ενώ ακολούθησαν το Μια Νύχτα Μόνο - σε απόσταση αναπνοής - με 11,1%, η Γη της Ελιάς με 8,7%, ο Δικαστής με 7,4% και το Grand Hotel με 7,2%.

Στο γενικό σύνολο τώρα, πρώτη τερμάτισε η σειρά του Mega, Μια Νύχτα Μόνο με μέσο όρο 18,7%, δεύτερο με διαφορά μόλις 0,1% το The Voice και μέσο όρο 18,6% και τρίτη η Γη της Ελιάς με 16,8%.

Ακολούθησαν το Grand Hotel με μέσο όρο 12,3%, τα Φαντάσματα με 11,7%, ο Δικαστής με 8,9% και το IQ160 με μέσο όρο 8,7%.