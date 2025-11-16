Τηλεθέαση: Τι άλλαξε στην εκπομπή του Τσουρού μετά τις αποχωρήσεις

Η σεζόν μοιάζει με ατελείωτο γολγοθά για τα περισσότερα προγράμματα που αγκομαχούν στην ανηφόρα της … Nielsen τα στελέχη των τηλεοπτικών σταθμών «σταυρώνουν» τηλεαστέρες και εκπομπές που δεν φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και προχωρούν σε ανακατατάξεις που βαπτίζουν «διορθωτικές κινήσεις» με την ελπίδα να έρθει «ανάσταση» στους πίνακες τηλεθέασης.

Πολλά τα απόνερα από την ενοποίηση του πάνελ στο «Το ‘χουμε» του Κώστα Τσουρού που συνοδεύτηκε και από τις τρεις αποχωρήσεις, της Άννας Κανδύλη, του Στέργιου Σαμαρτζή και του Χάρη Λεμπιδάκη.

Η τελευταία ως γνωστόν ήταν και η πιο ηχηρή με τον πρώην πανελίστα της μεσημβρινής εκπομπής του ΣΚΑΪ να δίνει εφ’ όλη της ύλης συνέντευξη στο «Πρωινό» και τον Γιώργο Λιάγκα αφήνοντας αιχμές για τη διακοπή της συνεργασίας και με τον οικοδεσπότη του πρωινού μαγκαζίνο του ΑΝΤ1 να είναι ακόμη πιο αιχμηρός στο θέμα προκαλώντας την on air σκληρή αντίδραση του Κώστα Τσουρού.Επί της ουσίας ωστόσο δεν υπήρξε αλλαγή στα νούμερα τηλεθέασης μετά τη σύμπτυξη της ομάδας μπροστά από τις κάμερες αλλά και το ξέσπασμα του δημοσιογράφου.

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου πρώτη ημέρα του νέου πάνελ η τηλεθέαση του «Το ‘χουμε» ήταν 3,4% στο σύνολο και 2,9% στο δυναμικό κοινό 18 – 54.

Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου το μερίδιο της μεσημεριανής εκπομπής του ΣΚΑΪ διαμορφώθηκε σε 4,8% στο σύνολο και 3,9% στο δυναμικό κοινό.

Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου ημέρα της συνέντευξης Λεμπιδάκη και της απάντησης Τσουρού το «Το ‘χουμε» σημείωσε 3,6% στο σύνολο και μόλις 1,9% στο δυναμικό κοινό.

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου η εκπομπή κατέγραψε 3,5% στο σύνολο και 2,3% στο δυναμικό και τέλος την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου σύμφωνα με τα μεικτά νούμερα τηλεθέασης (συμπεριλαμβάνονται τα διαφημιστικά διαλλείματα) η εβδομάδα έκλεισε για το «Το ‘χουμε» με 3,5% στο σύνολο και 2,9% στο δυναμικό κοινό.

