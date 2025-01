Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκανε ο Γιώργος Καπουτζίδης απέναντι στο Παρά Πέντε

Οι ενημερωτικές εκπομπές είχαν την... τιμητική τους πολύ νωρίς το πρωί της Κυριακής (12/1) με το «Καλημέρα» της Φαίης Μαυραγάνη να σημειώνει 12,4% τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό και 19,2% στο γενικό σύνολο. Ακολούθησαν Mega Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο από τις 5 και Τώρα Μαζί.

Στις πρωινές εκπομπές, διπλή πρωτιά για τον Νίκο Μάνεση με 16,8% και 21,1% σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο αντίστοιχα. Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» άφησε στη δεύτερη θέση το Χαμογέλα και Πάλι της Σίσσυς Χρηστίδου με 12,5% στο δυναμικό κοινό και 12% στο γενικό σύνολο και στην τρίτη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» με 11,3% και 16,1% σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο αντίστοιχα.

Στις μεσημεριανές εκπομπές -και παρά την απουσία της Ναταλίας Γερμανού- το «Καλύτερα δε Γίνεται» σημείωσε 11,4% τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό και 12,3% στο γενικό σύνολο. Ο Κώστας Τσουρός και το Ακόμα δεν είδες Τίποτα ακολούθησε με 8,7% στο δυναμικό κοινό και 12% στο γενικό σύνολο.

Στην Prime time ζώνη των τηλεοπτικών σταθμών, ο Γιώργος Καπουτζίδης βρισκόταν σε δύο κανάλια, με το live του The Voice στον ΣΚΑΪ και την επανάληψη του «Στο Παρά Πέντε» στο Mega. Η επανάληψη του Παρά Πέντε στο δυναμικό κοινό έκανε 18,2% ενώ το δεύτερο live του The Voice 15,6%. Όσον αφορά το γενικό σύνολο, το The Voice βρέθηκε στην πρώτη θέση με 19,5% και το Παρά Πέντε έφτασε στο 12,9%.

Αναλυτικά η τηλεθέαση για όλες τις ζώνες

Πολύ πρωινές εκπομπές

Δυναμικό

Κοινό Γενικό

Σύνολο ΣΚΑΪ Καλημέρα 12,4% 19,2% MEGA MEGA Σαββατοκύριακο 9,8% 11,3% ΕΡΤ1 Σαββατοκύριακο από τις 5 4,3% 11,8% OPEN Τώρα Μαζί 3,4% 6,3%

Πρωινές εκπομπές

Δυναμικό

Κοινό Γενικό

Σύνολο ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 16,8% 21,1% MEGA Χαμογέλα και Πάλι! 12,5% 12% ΣΚΑΪ Οι Δεκατιανοί 11,3% 16,1% ΑΝΤ1 Weekenders 7,7% 7,3% ΣΚΑΪ Ποδόσφαιρο: Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναχαϊκή 4% 6,4% ΕΡΤ1 Καλημέρα Είπαμε; 3% 4,5%

Μεσημεριανές εκπομπές

Δυναμικό

Κοινό Γενικό

Σύνολο ALPHA Καλύτερα δε Γίνεται! 11,4% 12,3% MEGA Ακόμα δεν Είδες Τίποτα! 8,7% 12% MEGA Εξελίξεις Τώρα 8,2% 10,5% STAR Traction 6,2% 4,7%

Απογευματινή ζώνη

Δυναμικό

Κοινό Γενικό

Σύνολο ALPHA Kitchen Lab 9,8% 14,4% ΕΡΤ1 Φτάσαμε! 4% 5,8%

Δελτία Ειδήσεων

Δυναμικό

Κοινό Γενικό

Σύνολο MEGA Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 13,4% 13,2% STAR Star News 12% 13.3% ALPHA Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 10,3% 12,7% OPEN Open News 7,6% 10,1% ANT1 ANT1 News 6,5% 7,8% ΣΚΑϊ Τα Νέα του ΣΚΑΪ 6.5% 10.8% ΕΡΤ1 Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων 3,5% 5,3%

Prime Time

Δυναμικό

Κοινό Γενικό

Σύνολο MEGA Στο Παρά Πέντε 18,2% 12,9% ΣΚΑΪ The Voice of Greece 15.6% 19.5%

Late Night

Δυναμικό

Κοινό Γενικό

Σύνολο OPEN After Dark 2.1% 1.8%