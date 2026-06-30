Τσιμτσιλή και Μεσσαροπούλου για Τούνη: «Τι μας νοιάζει; - Οι πραγματικά πλούσιοι δεν χρειάζεται να το φωνάζουν»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της σχολίασαν σήμερα (30/6) στο Happy Day το βίντεο που ανέβασε χθες (29/6) η Ιωάννα Τούνη στο TikTok με στόχο τους haters της και ανέφερε πως κοιτώντας τον τραπεζικό της λογαριασμό της περνάει η «στενοχώρια» για τα τα κακόβουλα σχόλια που της κάνουν στα social media.

«Αυτό το bank account πρέπει να έχει πολλά μηδενικά γιατί το ακούμε και το φανταζόμαστε πολύ δυνατό», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Και δικαίωμά της να έχει πολλά μηδενικά, αλλά τι μας νοιάζει εμάς;», αναρωτήθηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Ο Δημήτρης Παπανώτας σχολίασε με τη σειρά του: «Θέλω να της πω ότι αυτό το σύμπτωμα, παθογένεια θα την έλεγα εγώ κοινωνική, ότι έχουμε αναγάγει το χρήμα σε απόλυτη αξία… Δεν είναι η απόλυτη αξία. Τα χρήματα είναι για να περνάς καλά. Κρίμα».

«Το ότι έχει το παιδάκι της, το ότι έχει ένα σύντροφο και είναι καλά, είναι σε ένα μαγευτικό προορισμό στο Μπαλί, αυτά ναι, είναι λόγοι να είναι χαρούμενη και να είναι ευγνώμων και να σκέφτεται ότι πραγματικά έχει πετύχει.

Δεν σου λέω ότι τα χρήματα σου δίνουν μια ευκαιρία να κάνεις πράγματα που σε γεμίζουν. Απλά εγώ θα πω κάτι, που έχω μάθει στη ζωή μου: οι πραγματικά επιτυχημένοι και πραγματικά πλούσιοι, όπως είναι και εκείνη, δεν χρειάζεται να το φωνάζουν», συμπλήρωσε τότε η Σταματίνα Τσιμτσιλή με την Τίνα Μεσσαροπούλου να πρoσθέτει «εκτός και αν θες κάπου να την πεις και κάπου να δειχτείς».

Από πλευράς του ο Κώστας Φραγκολιάς σχολίασε: «Εγώ θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Και το έλεγε ένας συχωρεμένος, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία: αν δεν έχεις τίποτα άλλο στη ζωή σου να προβάλεις, προβάλεις μόνο τα λεφτά σου. Τίποτα άλλο».

«Επειδή όμως η συγκεκριμένη έχει πολλά να προβάλει, είναι νέα, είναι όμορφη, έχει το παιδάκι της, έχει τη σχέση της, είναι επιτυχημένη επαγγελματικά, δεν χρειάζεται να διαφημίζεις την επιτυχία σου. Φαίνεται, Ιωάννα μου, φαίνεται η επιτυχία σου», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, παίρνοντας πάσα από τον συνεργάτη της.