Τον Απρίλιο η τηλεοπτική επιστροφή της Μιμής Ντενίση: Ο διπλός ρόλος έκπληξη

Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον η προετοιμασία του ντοκιμαντέρ της Μιμής Ντενίση για την κλοπή των Μαρμάρων του Παρθενώνα από τον Λόρδο Έλγιν. Τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί και πλέον το ντοκιμαντέρ βρίσκεται στη φάση του μοντάζ.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό της Δημόσιας Τηλεόρασης θα βγει στον «αέρα» τον Απρίλιο μετά την ολοκλήρωση της προβολής των 8 επεισοδίων της σειράς ντοκιμαντέρ «Οι Κυρίες του Ρεμπέτικου» με την Ηρώ Σαϊα.

Για το ντοκιμαντέρ της κλοπής των Μαρμάρων πραγματοποιήθηκε μεγάλη ιστορική έρευνα. Στα δύο ωριαία επεισόδια καταγράφεται πως μεθοδεύτηκε και εν τέλει εκτελέστηκε ένα από μεγαλύτερα πολιτιστικά εγκλήματα της σύγχρονης ιστορίας.

Το ντοκιμαντέρ βασίζεται σε σημαντικές ιστορικές πηγές και μαρτυρίες μεταξύ των οποίων τα γράμματα της Λαίδης Έλγιν προς τον σύζυγό της που τον παρακινούσε να αφαιρέσει τμήματα των γλυπτών του Παρθενώνα μεταφέροντάς τα στο Λονδίνο. Τον Λόρδο Έλγιν θα υποδυθεί ο ηθοποιός Λευτέρης Ζαμπετάκης και τη σύζυγό του η ηθοποιός Μαρία Εγγλεζάκη.

Η Μιμή Ντενίση θα έχει διπλό ρόλο έκπληξη: Αυτόν της αφηγήτριας του ντοκιμαντέρ και ταυτόχρονα της καμαριέρας του Λόρδου Έλγιν που όπως είναι φυσικό γνώριζε πολλά για τη δράση του και τις παρασκηνιακές κινήσεις του στο θέμα της κλοπής των Μαρμάρων.

Επόμενος σταθμός για τη Μιμή Ντενίση το Μεσολόγγι όπου θα κράψει τα κείμενα στο μεγάλο δρώμενο που θα πραγματοποιηθεί τον Μάϊο για την συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωϊκή έξοδο. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και μουσική παράσταση από τους Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Μάριο Φραγκούλη ενώ στα δρώμενα θα πάρει μέρος και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης που έλκει την καταγωγή του από την περιοχή.