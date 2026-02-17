Τόνι Μπλερ: Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου αναλαμβάνει Senior Advisor στον Όμιλο Antenna

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ αναλαμβάνει καθήκοντα Senior Advisor στον Όμιλο Antenna, εν όψει της προετοιμασίας του Europe–Gulf Forum, το οποίο θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2026 στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο όμιλος το πρωί της Τρίτης, «η συνεργασία αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Antenna διευρύνει δυναμικά τη διεθνή του παρουσία, υλοποιώντας το όραμα του Προέδρου του, Θοδωρή Κυριακού, για την ενίσχυση του διαλόγου και της έγκυρης ενημέρωσης παγκοσμίως.

Το Europe – Gulf Forum διοργανώνεται από τον Όμιλο Antenna, σε συνεργασία με το Atlantic Council, το κορυφαίο think tank των ΗΠΑ. Η στρατηγική αυτή πρωτοβουλία έχει λάβει θερμή υποστήριξη από πολιτικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες της Ευρώπης και του Κόλπου.

Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική πλατφόρμα διαλόγου που προωθεί ο Antenna, η οποία θα συγκεντρώσει πολιτικούς, επιχειρηματικούς και θεσμικούς αρχηγούς, με στόχο τη διαρκή και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και του Κόλπου — δύο κομβικών περιοχών που διαμορφώνουν από κοινού ένα πλαίσιο γεωπολιτικών και επενδυτικών ευκαιριών.

Παράλληλα, ο Όμιλος Antenna διευρύνει σταθερά την παρουσία του στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαθέτοντας ισχυρή κεφαλαιακή βάση και μια επιτυχημένη διαδρομή 30 ετών επενδύσεων και ανάπτυξης των media σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η μοναδική γεωπολιτική εμπειρία του Τόνι Μπλερ αναμένεται να προσδώσει ουσιαστική προστιθέμενη αξία στον Όμιλο Antenna».

Η δήλωση του Θοδωρή Κυριακού

Ο Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά τον Τόνι Μπλερ στη θέση του Senior Advisor του Ομίλου Antenna. Η μεγάλη εμπειρία του στη διαχείριση καίριων διεθνών ζητημάτων, η βαθιά διπλωματική του γνώση, καθώς και οι κοινές μας αξίες —η ακεραιότητα και η σύνδεση των ανθρώπων με στόχο την πρόοδο— αποτελούν ένα πολύτιμο κεφάλαιο για εμάς.

Η ένταξή του ενισχύει τη στρατηγική εμβέλεια του Europe–Gulf Forum, μια πρωτοβουλία που διοργανώνουμε σε συνεργασία με το Atlantic Council και η οποία αντανακλά τη σταθερή μας πεποίθηση ότι ο διάλογος καλλιεργεί εμπιστοσύνη, δημιουργεί ευκαιρίες και φέρνει πιο κοντά ανθρώπους και χώρες. Κοινός μας στόχος είναι να διαμορφώσουμε μια πλατφόρμα με σαφή προοπτική και ουσιαστικό αποτύπωμα, για την Ευρώπη, τον Κόλπο και ολόκληρο τον κόσμο.»

Η δήλωση του Τόνι Μπλερ

Ο Τόνι Μπλερ, πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε: «Το Europe-Gulf Forum είναι μία ιδιαίτερα σημαντική και επίκαιρη πρωτοβουλία και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τον Θοδωρή Κυριακού και τον Όμιλο Antenna για την υλοποίησή του, με στόχο να φέρουμε πιο κοντά την Ευρώπη και τον Κόλπο. Σε μια περίοδο αυξανόμενης παγκόσμιας πόλωσης, ο Antenna πρωτοστατεί στην προσπάθεια να συνδέσουμε τις κοινωνίες και να μειώσουμε τις αντιπαλότητες. Το Forum αποτελεί μια ουσιαστική πρωτοβουλία για το μέλλον. Η Ευρώπη και ο Κόλπος μοιράζονται βαθιά στρατηγικά συμφέροντα και έχουν σημαντικά περιθώρια συνεργασίας.»

Τόνι Μπλερ: Οι τρεις θητείες στο πρωθυπουργικό αξίωμα και το Tony Blair Institute for Global Change

Ο Τόνι Μπλερ διετέλεσε Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1997 έως το 2007, υπηρετώντας τρεις συνεχόμενες θητείες και αποτελώντας τον μοναδικό ηγέτη των Εργατικών στην ιστορία του κόμματος που κέρδισε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις.

Κατά τη δεκαετία της διακυβέρνησής του, υλοποίησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εσωτερικών μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με σταθερή οικονομική ανάπτυξη και επίπεδα-ρεκόρ απασχόλησης. Μέσα από σημαντικές επενδύσεις και διαρθρωτικές αλλαγές, βελτιώθηκαν ουσιαστικά οι επιδόσεις στην εκπαίδευση και την υγεία, ενώ η εγκληματικότητα μειώθηκε περίπου κατά ένα τρίτο.

Παράλληλα, ένα πρόγραμμα κοινωνικών και συνταγματικών μεταρρυθμίσεων διαμόρφωσε εκ νέου το πολιτικό τοπίο του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κυβέρνησή του ίδρυσε το Υπουργείο Διεθνούς Ανάπτυξης, τριπλασίασε τη βρετανική αναπτυξιακή βοήθεια προς την Αφρική και θέσπισε εμβληματική νομοθεσία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Σε διεθνές επίπεδο, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής το 1998, η οποία έθεσε τέλος σε δεκαετίες συγκρούσεων στη Βόρεια Ιρλανδία.

Μετά την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία, παρέμεινε ενεργός στα διεθνή ζητήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Έχει υποστηρίξει πρωτοβουλίες για την ειρήνη και την περιφερειακή συνεργασία στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών για την αποκλιμάκωση μετά την πρόσφατη σύγκρουση στη Γάζα και για την προώθηση μιας βιώσιμης, μακροπρόθεσμης πολιτικής λύσης. Το έργο του έχει επίσης επικεντρωθεί στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και αραβικών κρατών, συμβάλλοντας στη δυναμική που οδήγησε στις Συμφωνίες του Αβραάμ το 2020.

Το 2016, ίδρυσε το Tony Blair Institute for Global Change, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που συνεργάζεται με πολιτικούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο για την προώθηση μεταρρυθμίσεων. Το Ινστιτούτο παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές σε θέματα στρατηγικής, δημόσιας πολιτικής και υλοποίησης, αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας για τη δημιουργία πιο ανοιχτών, συμπεριληπτικών και ευημερουσών κοινωνιών. Σήμερα, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως.

