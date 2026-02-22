Τότε και Τώρα: Ποια αγαπημένη «δραματική» ηθοποιός θα κάνει γκεστ την Τετάρτη (25/2)

Αυτή την Τετάρτη (25/2) η κωμική σειρά του ΣΚΑΪ, «Τότε και Τώρα» κάνει την ανατροπή, φιλοξενώντας σε γκεστ εμφάνιση μια αγαπημένη ηθοποιό, την οποία έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μόνο σε δραματικές σειρές στην τηλεόραση.

Πρόκειται για τη Μαρία Κίτσου, η οποία σε συνέντευξή της πριν από λίγο καιρό στον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show, είχε εκφράσει την επιθυμία της να παίξει επιτέλους σε μια κωμωδία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν χωρίς, όμως, τότε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το σίγουρο είναι ότι προς το παρόν μπορούμε να την απολαύσουμε στη γκεστ εμφάνιση που θα κάνει στο Τότε και Τώρα στο πλευρό των Αλέξανδρου Τσουβέλα και Έλενας Χαραλαμπούδη με το τρέιλερ που είναι στον αέρα τις τελευταίες ημέρες να μας δίνει μια μικρή γεύση του τι θα δούμε.

Κάτι μας λέει ότι και αυτή τη φορά το όνομα της Μαρίας Κίτσου θα trendάρει στο X, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτή τη φορά δεν θα είναι για κάποια δραματική ερμηνεία της, αλλά για ακριβώς το αντίθετο.

Αν μη τι άλλο θα κάνει και το χατίρι πολλών τηλεθεατών που είχαν εκφράσει και εκείνοι με τη σειρά τους μέσω X την επιθυμία να τη δουν επιτέλους σε μια κωμωδία, μετά απο τόσο δράμα που έχει ζήσει σε Άγριες Μέλισσες, Μάγισσα και Να Μ'αγαπάς.

Σε περίπτωση που δεν έχετε δει το τρέιλερ, μπορείτε να το δείτε στη συνέχεια.

Τότε και Τώρα, αυτή την Τετάρτη (25/2) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ