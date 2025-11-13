Η σειρά του ΣΚΑΪ «Τότε και Τώρα» έκανε πρεμιέρα την προηγούμενη εβδομάδα εκτοξεύοντας την τηλεθέαση του σταθμού στην prime time ζώνη, ενώ και χθες Τετάρτη (12/11) το 2ο επεισόδιο κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού ιδιαίτερα στο δυναμικό κοινό.

Στο χθεσινό επεισόδιο είδαμε τους Τάκη και Σούλα, Βαλέρια και Σπύρο να πηγαίνουν να δουν την πρόοδο του παιδιού τους και να πάρουν τους «Βαθμούς Σχολείου» από τη δασκάλα Θάλεια Ματίκα με την Έλενα Χαραλαμπούδη και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, για ακόμη μία φορά, να φέρνουν γέλιο στην οθόνη της τηλεόρασης και ξεκαρδιστικά σχόλια στα social media στο hashtag #ToteKaiTora.

Στο δυναμικό κοινό η κωμική σειρά του ΣΚΑΪ συγκέντρωσε μέσο όρο 12,4% απέναντι από το Αλ Τσαντίρι Νιουζ και τον Άγιο Έρωτα που σημείωσαν 17,3% και 14,6% αντίστοιχα, ενώ ακολούθησαν η Φάρμα και το Grand Hotel με 10,7% και 10,3% αντίστοιχα.

Στο γενικό σύνολο τώρα το «Τότε και Τώρα» σημείωσε 8,4%, ενώ προηγήθηκαν το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με 18,4%, ο Άγιος Έρωτας με 18,2%, τα Παιχνίδια Εκδίκησης με 10,2% και η Φάρμα με 9,4%.

Πρωτιά στο slot μετάδοσής του στις νέες γυναίκες 18-44 πέτυχε το «Τότε και Τώρα» με ποσοστό 16,1% και ποσοστό 12,7% στο κοινό 18-54, ενώ 679.020 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1’ λεπτό τις απολαυστικές περιπέτειες των ηρώων.