Με το δεξί στην τηλεθέαση έκανε πρεμιέρα η νέα σειρά του ΣΚΑΪ, «Τότε και Τώρα» με τους Αλέξανδρο Τσουβέλα και Έλενα Χαραλαμπούδη, αφού τα ποσοστά που συγκέντρωσε το πρώτο επεισόδιο και στις δύο κατηγορίες κοινού είναι από τα υψηλότερα της prime time του σταθμού κατά τη φετινή σεζόν.

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό το «Τότε και Τώρα» σημείωσε μέσο όρο 14,2%, κερδίζοντας τη δεύτερη θέση στην κατάταξη στην ώρα προβολής του πίσω από τον Άγιο Έρωτα που κέρδισε την πρωτιά με 17,8%. Ακολούθησε το Grand Hotel με 12,5% και μετά η Φάρμα με 9,2%.

Στο γενικό σύνολο τώρα το «Τότε και Τώρα» συγκέντρωσε 10,5%, τερματίζοντας στην τρίτη θέση της κατάταξης με τον Άγιο Έρωτα να έρχεται και σε αυτή την κατηγορία κοινού πρώτος με 21,3% και το Grand Hotel δεύτερο με 16,3%.

Πέραν της τηλεθέασης, οι τηλεθεατές έσπευσαν στο X λίγη μόλις ώρα αφού ξεκίνησε η πρεμιέρα της νέας κωμικής σειράς για να σχολιάσουν με κολακευτικά tweets όλα όσα έβλεπαν στην οθόνη τους και για να μοιραστούν τις αγαπημένες τους ατάκες.

Μία χρήστης δήλωσε πως είναι η πρώτη φορά που έκατσε να δει τηλεόραση μετά από πολλά χρόνια, ενώ άλλος χρήστης, δήλωσε: «Κέντησαν! Επιτέλους μια καθαρόαιμη κωμωδία».

«Βροχή» έπεσαν και τα tweets, στα οποία οι χρήστες μοιράζονταν την αγάπη και τον θαυμασμό τους για τους δύο πολυαγαπημένους πρωταγωνιστές, Αλέξανδρο Τσουβέλα και Έλενα Χαραλαμπούδη, αναφερόμενοι τόσο στο ταλέντο τους όσο και στη χημεία τους.