Τουμασάτου: Θα παίξει σε παράσταση με τον γιο του Φιλιππίδη - «Είναι ταλαιπωρημένος, δεν φέρει ευθύνη»

Τη επαγγελματική της συνεργασία με τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη αποκάλυψε η Μαριάννα Τουμασάτου, σε νέα συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», τονίζοντας πως δεν πιστεύει ότι φέρει καμία ευθύνη για τις πράξεις του πατέρα του.



Η ηθοποιός ενώ είχε ολοκληρώσει τη συνέντευξή της, στις διαφημίσεις αναφέρθηκε στη συνεργασία αυτή και έτσι ερωτήθηκε να δώσει περισσότερες εξηγήσεις στην πορεία, καθώς έχει τοποθετηθεί πολλές φορές κατά του Πέτρου Φιλιππίδη.

«Ο Δημήτρης είναι μια άλλη προσωπικότητα, ανεξάρτητη από τους γονείς του και έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Είναι καλός συνάδελφος. Δεν έχουμε κάνει καθόλου παρέα, δεν μας είχε δοθεί η ευκαιρία, αλλά στον χώρο μαθαίνονται όλα και όλοι μιλάνε για ένα ταλαντούχο και εξαιρετικά καλό παιδί. Ο Αιμίλιος, τον οποίο εμπιστεύομαι, και η Αθηνά λένε τα καλύτερα για τον Δημήτρη», είπε αρχικά.

«Είναι ένα παιδί που ταλαιπωρήθηκε πολύ και δεν πρέπει να φέρει την ευθύνη και τη ρετσινιά κανενός. Δεν συμφωνώ καθόλου με την οικογένειά του, όμως δεν έχω κανέναν λόγο να διαφωνώ με τον Δημήτρη. Σε τι φταίει από αυτό; Σε τίποτα απολύτως. Δεν έκανα καμία δεύτερη σκέψη. Είναι ένας άλλος άνθρωπος. Είναι ένα παιδί, καλός συνάδελφος και καλά θα περάσουμε το καλοκαίρι. Δεν έχουμε βρεθεί ακόμα, αλλά δεν θα τον ρωτήσω κάτι, δεν θα ρωτήσω κανενός την προσωπική ζωή. Δεν έχω λόγο να ανοίξω κουβέντα. Αν ανοιχτεί η κουβέντα δεν θα κάνω άρση καμίας θέσης μου», πρόσθεσε.

Ερωτώμενη για το εάν θα θυμώσει αν ο Πέτρος Φιλιππίδης και η Ελπίδα Νίνου βρεθούν στο θέατρο για να δουν τον γιο τους, απάντησε: «Με τους γονείς ποιανού να θυμώσω που πήγαν να δουν το παιδί τους; Δεν έχει καμία δουλειά το ένα με το άλλο. Θα φάω του Δημήτρη την ψυχή επειδή υπάρχει το θέμα με τον πατέρα του;».