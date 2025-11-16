Τρεις σειρές που θα κάνουν την Κυριακή σου καλύτερη

Η Κυριακή είναι για να χαλαρώνουμε (εντάξει, περίπου) και να βλέπουμε τις σειρές που όλοι μιλάνε γι’ αυτές και δεν προλάβαμε να δούμε μέσα στην εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολλές και καλές επιλογές στις streaming πλατφόρμες και πραγματικά δεν ξέρoυμε πού θα βρούμε χρόνο να τις δούμε όλες. Γι’ αυτό πρέπει να μπουν προτεραιότητες, συμφωνείς;
Αν ναι, τότε σίγουρα πρέπει να δεις τη σειρά που γίνεται πανικός μαζί της, και όχι άδικα. Είναι διαθέσιμη στο Apple TV και έχει τρία επεισόδια διαθέσιμα, οπότε σήμερα μπορείς να τα δεις όλα. Αλλά υπάρχουν ακόμα κι αλλές επιλογές, στο Netflix αυτή τη σειρά, με δύο σειρές εξίσου καλές, που είναι για να κάνεις binge-watching. Δηλαδή, ό,τι πρέπει αν θες απλά να την βγάλεις στον καναπέ και να μην κάνεις τίποτε άλλο.
