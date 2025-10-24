Τρελαμένος ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ με Κωνσταντέλια: «Μαγικός - Ζούμε στην εποχή του»

Η εμφάνιση του ΠΑΟΚ στη Λιλ (σ.σ. νίκησε με 4-3) και δη του «μικρού μάγου» Γιάννη Κωνσταντέλια, έγινε αντικείμενο θαυμασμού και στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοι».

Ο δημοσιογράφος Χρήστος Κούτρας ρώτησε - κατά τη διάρκεια live ρεπορτάζ- τον ρεπόρτερ Δημήτρη Χατζηκόρτσου εάν είδε τον Κωνσταντέλια χθες (23/10) στο ματς.

Η απάντηση του ρεπόρτερ ήταν αφοπλιστική ενώ δεν έλειψε και η μπηχτή του για την χρησιμοποίηση του «Ντέλια» στην Εθνική.

«Μαγικός, για ακόμα μία φορά. Είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή του Κωνσταντέλια στην Ελλάδα.

Δεν επιτρέπεται να υπάρχει Εθνική Ελλάδος με βασικό κάποιον άλλο και όχι τον Κωνσταντέλια».