Τρελάθηκε ο Ευαγγελάτος με τον «Φραπέ» και «κάθισε» δίπλα του: «Τι ζούμε πραγματικά»

Ο Νίκος Ευαγγελάτος με ένα ακόμα...ιδιαίτερο γραφικό σχολιάζει την κατάθεση του «Φραπέ» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ευαγγελάτος - Φραπές
Ο Νίκος Ευαγγελάτος με τον «Φραπέ» | Glomex/MEGA
Ο Νίκος Ευαγγελάτος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την αγανάκτησή του για όσα ακούστηκαν χθες (11/12) κατά την κατάθεση του «Φραπέ» στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

O παρουσιαστής της εκπομπής Live News του MEGA, «έκατσε» δίπλα στον μάρτυρα σε ένα ακόμα ξεχωριστό γραφικό που εμφανίστηκε στην εκπομπή και τόνισε πως όσα ακούστηκαν ήταν «προσβλητικά και για το Κοινοβούλιο και για όλους».

«Υπάρχουν και ποινικά αδικήματα, δεν αποκλείεται και η σύλληψή του. Όπου ήθελε δεν απαντούσε, όπου ήθελε απαντούσε. Τι ζούμε πραγματικά;!»

Δείτε το σχετικό βίντεο:

 

