Tσακωμός Χασαπόπουλου-Βούλγαρη on air για το «sexting» του Μακρόν: «Λέγεσαι και γυμνοσάλιαγκας»

Φωτιές έχει ανάψει η αποκάλυψη του συγγραφέα Φλωριάν Ταρντίφ σχετικά με τα «καυτά» μηνύματα του Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Γάλλος Πρόεδρος φέρεται να διατηρούσε για μερικούς μήνες μια πλατωνική σχέση μέσω μηνυμάτων (sexting) με τη γνωστή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανί.

Το συγκεκριμένο παρασκήνιο ρίχνει φως και στο περιβόητο χαστούκι που φέρεται να δέχτηκε ο Μακρόν από τη σύζυγό του, Μπριζίτ, κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στο Βιετνάμ, όταν εκείνη ανακάλυψε τις συνομιλίες στο κινητό του.

Το θέμα προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και στην ελληνική τηλεόραση. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», οι παρουσιαστές Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος διασταύρωσαν τα ξίφη τους, εκφράζοντας εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις για το περιστατικό, με αποτέλεσμα η συζήτηση να βγει εκτός ελέγχου.

Όπως ανέφερε η Ανθή Βούλγαρη, υπερασπιζόμενη την οργή της Μπριζίτ Μακρόν, το επίμαχο μήνυμα που έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος στην ηθοποιό έγραφε:

«Είσαι πολύ όμορφη και έχεις πολύ ωραίο κορμί».

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ωστόσο, προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιεχόμενο του μηνύματος, αναφέροντας χαρακτηριστικά «σιγά το πράγμα». Η συγκεκριμένη τοποθέτηση πυροδότησε την έντονη αντίδραση της συμπαρουσιάστριάς του:

«Τι λες ρε Ιορδάνη, θα μας τρελάνεις τώρα;» εξερράγη η Ανθή Βούλγαρη, η οποία στη συνέχεια δεν δίστασε να χαρακτηρίσει όσους στέλνουν τέτοιου είδους μηνύματα (ενώ βρίσκονται σε σχέση) ως «γυμνοσάλιαγκες».

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος επέμεινε στην άποψή του, στρέφοντας την προσοχή σε μια άλλη, εξίσου σοβαρή διάσταση του θέματος που, σύμφωνα με τον ίδιο, περνάει στα ψιλά. Συγκεκριμένα, κατέκρινε τη συμπεριφορά της Μπριζίτ Μακρόν:

«Εδώ υπάρχει ένα θέμα: Η άλλη ψάχνει τα μηνύματά του και τον χαστουκίζει, και το παραβλέπουμε», δήλωσε, καυτηριάζοντας τόσο την παραβίαση της ιδιωτικότητας όσο και τη σωματική βία.

Η συζήτηση κορυφώθηκε όταν ο παρουσιαστής είπε:

«Άμα είσαι τέτοια... 48.000 τέτοια μηνύματα θα στείλει».

Η απάντηση της Ανθής Βούλγαρη ήρθε άμεσα και ήταν αφοπλιστική:

«Και εγώ 48.000 φορές θα σε χωρίσω».