Το χαστούκι της Μπριζίτ στον Εμανουέλ Μακρόν και η Ιρανή καλλονή «ανάμεσά» τους

Τουλάχιστον ο Εμανουέλ Μακρόν θα μπορέσει να αποτινάξει τη «ρετσινιά» του τεκνού, καθώς φαίνεται ότι δεν κυνηγά μόνο μεγαλύτερές του γυναίκες. Από την άλλη, για να μαθευτεί αυτό, χρειάστηκε η Μπριζίτ Μακρόν να τον πιάσει στα «πράσα».

Η πρώτη κυρία της Γαλλίας δημιούργησε ένα πρόσκαιρο σκανδαλάκι για τον Γάλλο πρόεδρο, όταν τον Μάιο του 2025, κατά την επίσκεψή τους στο Χανόι του Βιετνάμ, κάμερες την έπιασαν να χαστουκίζει τον Εμανουέλ, λίγο πριν βγουν από το αεροπλάνο τους.

Τώρα, ο πολιτικός συντάκτης του περιοδικού Paris Match, Φλοριάν Ταρντίφ, παρουσιάζει το παρασκήνιο εκείνου του συμβάντος σε νέο βιβλίο του, στο βιβλίο του, αποκαλύπτοντας ένα ειδύλλιο πολύ πιο «καυτερό», απ' ό,τι φανταζόμασταν.

Ο Μακρόν, το χαστούκι, και η Ιρανή καλλονή

Σύμφωνα με όσα έγραψε στο βιβλίο και είπε σε ραδιοφωνική συνέντευξη ο Ταρντίφ, αιτία του περιστατικού ήταν γραπτά μηνύματα στο κινητό του Εμανουέλ Μακρόν που είδε η Μπριζίτ Μακρόν.

Κατά τον δημοσιογράφο «αυτό που συνέβη ήταν ότι η Μπριζίτ Μακρόν είδα ένα μήνυμα από ένα διάσημο πρόσωπο, την Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανί».

Ο ίδιος επιμένει ότι έκανε εκτεταμένη έρευνα για να διασταυρώσει τον ισχυρισμό αυτό: «Γράφω το όνομα γιατί υπήρξαν φήμες που κυκλοφόρησαν στο Παρίσι. Δεν είναι φήμη αυτό που γράφω. Το ξεκαθάρισα στο Ελιζε ότι δεν είναι η εκδοχή τους».

Ο Ταρντίφ είπε ακόμα ότι «ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε πλατωνικό έρωτα με την ηθοποιό για κάποιους μήνες. Αυτό μου είπαν επανειλλημένως. Τα μηνύματα που μου έδειξαν ήταν του στιλ "είσαι πολύ όμορφη" κτλ.».

«Αυτά τα μηνύματα οδήγησαν σε εντάσεις που κατέληξαν με τον ιδιωτικό καβγά να γίνεται δημόσιος, καθώς σε κάποιο σημείο υπήρξε η εντύπωση ότι όλα οφείλονταν σε μια παρεξήγηση που είχε τελειώσει. Μόνο που αυτό δεν συνέβη έτσι» υποστηρίζει ο δημοσιογράφος του Paris Match.

Στη συνέντευξή του ο Γάλλος δημοσιογράφος μετέφερε ότι στο Προεδρικό Μέγαρο της Γαλλίας «έχουν μετανιώσει» για την επικοινωνιακή τακτική που ακολούθησαν μετά το επεισόδιο:

«Σήμερα έχουν μετανιώσει την αντίδρασή τους γιατί θα μπορούσαν τότε να είχαν περάσει την εικόνα ότι Μπριζίτ και Εμανουέλ Μακρόν ήταν ένα "κανονικό" και όχι τέλειο ζευγάρι. Αυτό άλλωστε ήταν το αφήγημα που μας έδιναν από την αρχή της θητείας Μακρόν».

Υπενθυμίζεται ότι όταν κυκλοφόρησε το βίντεο η πρώτη αντίδραση του Ελιζέ ήταν ότι εικόνες δεν ήταν αυθεντικές ενώ στη συνέχεια στενός συνεργάτης του προέδρου μίλησε για έναν καβγά συνηθισμένο για τα ζευγάρια.