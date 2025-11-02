Τσαντίστηκε η Έλενα Παπαρίζου με δάσκαλο διαγωνιζόμενης στο Voice: «Να'ρθει να τα βάλει μαζί μου, τα πήρα τώρα»

Το αυστηρό της πρόσωπο έδειξε η Έλενα Παπαρίζου στο «The Voice» του ΣΚΑΪ, όταν διαγωνιζόμενη εξομολογήθηκε πως δέχθηκε έντονη αμφισβήτηση από δασκάλους της για τη φωνή και τις δυνατότητες της. Τότε η Έλενα Παπαρίζου εξερράγη...

«Συγνώμη, παιδί μου, ποιος δάσκαλος σου έχει μιλήσει έτσι; Να ΄ρθει να τα βάλει μαζί μου, τώρα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Όχι, μισό λεπτό. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που κόβουν τα φτερά από νέα παιδιά; Μην τα πάρω τα πάρω στην κράνα τώρα! Δηλαδή ποιος εκπαιδευτικό το έχει κάνει αυτό; Νευριάζω, παιδιά» σημείωσε χαρακτηριστικά η Έλενα Παπαρίζου το βράδυ του Σαββάτου (1/11).

«Κορίτσι μου, ζητώ συγνώμη εκ μέρους αυτού του ηλίθιου ανθρώπου. Πραγματικά, κορίτσι μου. Θα μου πεις ποιος είναι και θα τον πάρω τηλέφωνο. Εγώ θα κανονίσω».

«Μα είναι δυνατόν; Αχ παιδιά, νευρίασα! Τα πήρα! Αχ παιδιά, νευρίασα, αλήθεια. Πιάστε με, έχω ζεσταθεί, καίω ολόκληρη» πρόσθεσε, εμφανώς αναστατωμένη, η coach του «The Voice».



