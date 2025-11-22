Τσιμιτσέλης: «Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κατερίνα Γερονικολού - Δεν θα πήγαινα καλεσμένος στο Real View»

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε εχθές (21//11) μεταξύ άλλων, για το ενδεχόμενο ενός γάμου με τη σύντροφό του Κατερίνα Γερονικολού.

Συγκεκριμένα, δήλωσε στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ, ότι δεν σκοπεύει να παντρευτεί αλλά αν το έκανε η κουμπάρα είναι «κλεισμένη».

«Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κατερίνα Γερονικολού. Εδώ και χρόνια έχει κάνει πρόταση η Μιμή Ντενίση να μας παντρέψει. Αν δεν μπορούσε η Μιμή να γίνει κουμπάρα, θα ακύρωνα τον γάμο», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκλάλυψε γιατί δεν θα πήγαινε ποτέ καλεσμένος στην εκπομπή Real View. «Δεν θα πήγαινα καλεσμένος στο Real View, δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος που χειρίστηκαν το θέμα με τον Απόστολο Γκλέτσο. Είμαι… team του πώς πρέπει να είναι ένας οικοδεσπότης.

Αν κάποιος σε πιέζει τόσο πολύ και σε λέει και ψεύτη, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, παρά να φύγεις. Να κάτσεις εκεί και να σε “χτυπάνε”;», είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.