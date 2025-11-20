Τσιμιτσέλης: «Πλέον θα μιλάω μόνο στο σπίτι» - Η συγγνώμη για το «γα...» που έγινε viral

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απολογήθηκε σήμερα για τη γλώσσα που χρησιμοποίησε σε χθεσινή (19/11) μετάδοση της εκπομπής του, καθώς έχοντας το μικρόφωνό του ανοιχτό, ακούστηκε να μιλά «γαλλικά» με τη συνάδελφό του.

Η χθεσινή live μετάδοση του ΣΚΑΪ από τη Βυτίνα, στο πλαίσιο της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», βρήκε τον παρουσιαστή να λέει «γα...», σε έναν διάλογο της στιγμής που είχε με τη συμπαρουσιάστριά του.

Μετά το πέρας της σύνδεσης, το μικρόφωνο του παρέμεινε κατά λάθος ενεργό, επιτρέποντας να ακουστεί στον αέρα η «πιπεράτη» συζήτηση.

Τσιμιτσέλης: «Θα μιλάω μόνο στο σπίτι»

«Μην κρυβόμαστε, σχεδόν όλα πήγαν κατ’ ευχήν. Πέρα από τα μικρά τεχνικά προβλήματα που υπήρξαν, υπήρξε και το φινάλε με κάποια “γαλλικά” δικά μου, τα οποία ζητώ συγγνώμη που ακούστηκαν στον αέρα.

Ήταν δικό μου λάθος, τραγικό! Αλλά υπόσχομαι ότι από εδώ και πέρα δεν θα μιλάω καθόλου. Με το που τελειώνει η εκπομπή, θα ξαναμιλάω όταν θα φτάνω στο σπίτι μου».

Η ομάδα της εκπομπής είχε στηθεί στην κεντρική πλατεία της περιοχής, όπου είχε οργανωθεί ένα μεγάλο τοπικό γλέντι με συμμετοχή κατοίκων και μαθητών. Ο ηθοποιός και παρουσιαστής βρέθηκε να συζητά με συνεργάτιδά του για τα προσωπικά του αντικείμενα, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι ο ήχος συνέχιζε να περνάει στον αέρα.

Ακούστηκε ο εξής διάλογος:

«Εγώ το καλάθι δεν το πήρα. Μου είπαν να το αφήσω κάτω το καλάθι μου»

«Σου το πήρανε;»

«Όχι, εντάξει, εκεί είναι»

Λίγο αργότερα, η κουβέντα στράφηκε σε άλλα αντικείμενα:

«Έχεις πάρει τα τσιγάρα και τα γυαλιά μου; Τα βρήκα. Γαμ…ν!»