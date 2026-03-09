Τσιμιτσέλης: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του The Quiz with Balls! στο Βέλγιο - Η στήριξη της Γερονικολού

Τις πρώτες εικόνες από το εντυπωσιακό πλατό του νέου τηλεπαιχνιδιού του ΣΚΑΪ δημοσίευσε την Κυριακή ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Το Quiz with Balls! θα έρθει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από τη νέα τηλεοπτική σεζόν και υπόσχεται ενέργεια, χιούμορ και πολλές μπάλες να κυλούν με φόρα.

Ο παρουσιαστής έδωσε μια πρώτη γεύση από το στούντιο που τους φιλοξενεί καθώς τα γυρίσματα του «The Quiz with Balls!» βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη.

Στο πλατό του Quiz with the Balls | Instagram/ gtsimitselis

Η ελληνική αποστολή βρίσκεται από το Σάββατο 7 Μαρτίου, στο Βέλγιο και οι παίκτες πήραν θέση στο εντυπωσιακό σκηνικό, ζώντας από κοντά μια διαφορετική, τηλεοπτική εμπειρία.

Χωρισμένοι σε ομάδες, δοκιμάζουν τις γνώσεις, τη συγκέντρωση και τα αντανακλαστικά τους, σε ένα τηλεπαιχνίδι που συνδυάζει το quiz με τη δράση και τις ανατροπές.

Τη στήριξή της έδειξε και η Κατερίνα Γερονικολού δημοσιεύοντας αντίστοιχα εικόνες.

Το story της Κατερίνας Γερονικολού με εικόνες από το πλατό του Quiz with Balls! | Instagram/ katerina_geronikolou