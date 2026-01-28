Τσιμτσιλή: «Αυτές οι τραγωδίες συνέβησαν διαδοχικά μέσα σε λίγες ώρες, μας έχουν συγκλονίσει»

Στην έναρξη του Happy Day σήμερα Τρίτη (28/1), η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να κάνει μια αναφορά στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους εφτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.

«Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να ξεκινήσω πολύ διαφορετικά, αλλά μετά και τη δεύτερη ανείπωτη τραγωδία που βύθισε την Ελλάδα μας στο πένθος, δεν μπορούμε παρά κι εμείς να ξεκινήσουμε αρχικά εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των νεκρών», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Είναι η δεύτερη μέρα που μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και η αλήθεια είναι πως το ότι αυτές οι τραγωδίες συνέβησαν διαδοχικά μέσα σε λίγες ώρες, μας έχουν συγκλονίσει ακόμα περισσότερο.

Είναι αυτές οι δύσκολες στιγμές που πρέπει να διαχειριστείς την ψυχαγωγία, αλλά μέσα σου κι εσύ προσπαθείς να είσαι ψύχραιμος, σωστός και να μην αφήσεις τη θλίψη να επηρεάσει το περιεχόμενο της εκπομπής», πρόσθεσε η ίδια.

«Η αλήθεια είναι ότι είμαστε εδώ για να πίνουμε τον καφέ μας και να σας ξυπνάμε ευχάριστα. Είμαστε όμως κι εμείς άνθρωποι που ζούμε σε αυτή την κοινωνία, που παρακολουθούμε τις εξελίξεις, που βλέπουμε τα νέα και δεν μένουμε ανεπηρέαστοι», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.