Τσιμτσιλή για Ελληνίδου: «Μήπως δεν έβαλε όλους τους γκέι στην ίδια κατηγορία και κάτι ξέρει;»

Την δική της οπτική για τις δηλώσεις της Ρίας Ελληνίδου που έχουν προκαλέσει οχετό αντιδράσεων μοιράστηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τους συνεργάτες της στο Happy Day το πρωί της Τετάρτης (24/6), με αφορμή την τοποθέτηση του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου επί του θέματος.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός μιλώντας στην εκπομπή έκανε λόγο για ομοφοβικό σχόλιο της τραγουδίστριας, όταν εκείνη ερωτώμενη για το με ποια Ελληνίδα celebrity δεν θα άφηνε ποτέ μόνο του τον σύντροφό της, απάντησε πως δεν θα άφηνε μόνο του τον Δημήτρη Αλεξάνδρου με έναν άλλο άντρα, υπό τον φόβο του φλερτ και της ερωτικής διεκδίκησης.

«Εγώ διαφωνώ με αυτό το ότι είναι ομοφοβικό σχόλιο. Μήπως της το έχει επικοινωνήσει ο Δημήτρης;», σημείωσε αρχικά ο Κώστας Φραγκολιάς.

«Ρε παιδιά, να πω κάτι; Αποκλείεται η Ρία Ελληνίδου να το είπε επειδή έχει κάτι στο μυαλό της; Κάτι ξέρει, κάτι ξέρει. Δηλαδή, μήπως κάποιος φίλος τους ή κάποιος γνωστός τους τούς το έχει πει και δεν το είπε τυχαία; Μήπως δεν το είπε βάζοντας όλους τους γκέι στην ίδια κατηγορία», σχολίασε στη συνέχεια η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Αν κάποιος μου έχει δώσει δικαίωμα και δεν λέω για τον Δημήτρη, μπορεί κάποιος τρίτος να έχει μπει στη σχέση ενδιάμεσα, εν είναι ομοφοβικό αυτό. Ίσα-ίσια που σημαίνει ότι σε υπολογίζω», παρατήρησε από την πλευρά της η Τίνα Μεσσαροπούλου.