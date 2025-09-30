Τσιμτσιλή για Μαρίνα Σταυράκη: «Τι περίμενε; Ότι θα τη ρωτούσαν για τις αλλαγές στο Υπουργείο Παιδείας;»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε με μεγάλη δόση χιούμορ την ενόχληση της Μαρίνας Σταυράκη έξω από το Ηρώδειο με αφορμή τις ερωτήσεις που δέχτηκε από τους ρεπόρτερ για την υπόθεση με τον Πάνο Κατσαρίδη.

«Σταματήστε τα gossip και τις "κιτρινίλες", γιατί θα σας μαλώσει η κυρία Σταυράκη!», είπε αρχικά η παρουσιάστρια του Happy Day.

«Νιώθω ότι χωρίς λόγο χαλάει τη διάθεσή της. Ξέρει ότι, μετά από τόσα χρόνια στο προσκήνιο, μια ωραία γυναίκα και θα τη ρωτήσουν και για τα προσωπικά της και για την κόντρα που δημιουργήθηκε.

Τι περίμενε δηλαδή; Ότι θα τη ρωτούσαν για τις αλλαγές που προωθεί η κυρία Ζαχαράκη στο Υπουργείο Παιδείας;», αναρωτήθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Να σας πω και κάτι; Φταίει και τα παθαίνει! Εδώ της έχουμε πει χίλιες φορές να έρθει και όλο κάτι τυχαίνει. Στον Λιάγκα πήγε και τα είπε», σχολίασε στη συνέχεια για να καταλήξει πάλι με χιούμορ: «Εγώ κουτσομπολιά δεν κάνω».