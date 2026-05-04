Τσιμτσιλή για Μυλωνάκη: «Υπάρχει μια βελτίωση, είναι μια δύσκολη μάχη» - Η επιθυμία της Μεσσαροπούλου

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε σήμερα (4/5) στην έναρξη του Happy Day να αναφερθεί στην επιθυμία της Τίνας Μεσσαροπούλου με αφορμή δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν και έκαναν λόγο για θαύμα όσον αφορά την πορεία της υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη μετά το ανεύρυσμα που υπέστη στον εγκέφαλο πριν από περίπου 20 ημέρες.

«Θέλω να κάνω μία αναφορά στην Τίνα μας που όπως ξέρετε λείπει γιατί είναι στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη, που δίνει καθημερινά μία μάχη για την υγεία του.

Έχετε καταλάβει ότι όλον αυτόν τον καιρό μιλάμε ελάχιστα για το γεγονός που συνέβη πριν από περίπου 20 μέρες και αυτό δεν είναι γιατί δεν αγαπάμε την Τίνα μας ή γιατί δεν μας λείπει.

Είναι γιατί σεβόμαστε τη στάση που επιθυμεί η οικογένειά να τηρηθεί, δηλαδή διακριτικότητα, σεβασμός και προσοχή στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την πορεία της υγείας του.

Το λέω γιατί από χθες κάνει τον γύρο του διαδικτύου ότι έγινε το θαύμα, πάει καλύτερα, γίνεται σαφής αναφορά σε διάφορες αντιδράσεις που έχει ο υφυπουργός κτλ.

Εγώ θα σας πω ότι όντως υπάρχει μια βελτίωση, αλλά από εκεί και πέρα το τι συμβαίνει και αν συμβαίνει, θα ήθελα να το αφήσουμε να το πει η Τίνα αν θα θέλει ή σε κάποιο ιατρικό ανακοινωθέν, γιατί κάθε μέρα που περνά είναι μία μικρή νίκη.

Από εκεί και πέρα, αυτό που επιθυμεί η Τίνα μας και η οικογένεια του Γιώργου Μυλωνάκη, είναι χαμηλοί τόνοι, σεβασμός και διακριτικότητα», είπε αρχικά η παρουσιάστρια του Happy Day.

«Θα μπορούσαμε κι εμείς κάθε μέρα εδώ να έχουμε ένα μικρό ιατρικό ανακοινωθέν, είμαστε όλη η ομάδα μέρα παρά μέρα στο πλευρό της στον Ευαγγελισμό.

Ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα από την πρώτη στιγμή, αλλά η επιθυμία της Τίνας μας που έχει αποσυρθεί και από την εκπομπή και από την κοινωνική ζωή και είναι συνέχεια στο πλευρό του άντρα της είναι να μη δημιουργείται θόρυβος.

Είναι μια δύσκολη μάχη που δεν έχει ακόμα ξεκάθαρα ένα φως στο τούνελ, κάθε μέρα ξεκινάει από το μηδέν, δεν θέλει να γίνεται τόσο εκτενής αναφορά σε προσωπικά δεδομένα υγείας.

Θέλει την αγάπη σας, την προσευχή σας και να ανάψετε ένα κεράκι. Ας αφήσουμε τον Θεό, τον χρόνο και τους γιατρούς να κάνουν τα υπόλοιπα», είπε στη συνέχεια η Σταματίνα Τσιμτσιλή.