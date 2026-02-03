Τσιμτσιλή σε Παπανώτα: «Επί τούτου κάποιοι δεν έβαλαν το απόσπασμα που διαφωνούσαμε» - «Να πεταχτώ να με κρεμάσουν»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε σήμερα (3/2) μέσα από το Happy Day να απαντήσει σε όλους όσους σχολίασαν την τοποθέτηση του Δημήτρη Παπανώτα για την Ελένη Βουλγαράκη.

Αφορμή στάθηκε η αναφορά που έκανε η Μαριάντα Πιερίδη, την ώρα που η γνωστή τραγουδίστρια είχε βγει σε τηλεφωνική σύνδεση για δικό της θέμα που αφορούσε την προσωπική της ζωή.

«Δημήτρη, εσύ; Αγαπημένε μου, ποιος σε στενοχωρεί εσένα; Διαβάζω αυτά που γράφεις και λέω: "κοίτα να δεις εδώ τι έχει γίνει"», ρώτησε η Μαριάντα Πιερίδη με τον Άρη Πορτοσάλτε να απαντά: «Με βλέπεις στεναχωρημένο;».

Σε εκείνο το σημείο η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε:

«Επειδή αυτά είναι ευαίσθητα θεματάκια και στεναχωρήσαμε ένα κορίτσι που δεν έφταιγε σε κάτι, ας μην το συνεχίζουμε κι ας μην δίνουμε και τροφή σε άλλους που γεμίζουν την εκπομπή τους με περιεχόμενο άλλου τύπου.

Ξέρεις, καμιά φορά οι άνθρωποι καταδεικνύουν ένα γεγονός και ένα φαινόμενο και στην ουσία το τροφοδοτούν περισσότερο από εκείνους που θεωρητικά το ξεκίνησαν».

«Είχα αποφασίσει να μην πω τίποτα, αλλά επειδή έγινε αυτή η αναφορά από τη Μαριάντα, θέλω να πω ότι όσοι ασχολούνται με ζητήματα που άπτονται της εκπομπής, καλό είναι να παρουσιάζουν μία συνολική εικόνα.

Εσύ είπες αυτά που είπες, λογοδοτεί ο καθένας για τα λεγόμενά του, εγώ κατηγορήθηκα ότι δεν σε σταμάτησα όπως θα έπρεπε, παρ' όλο που είχα ξεκάθαρα διαφορετική άποψη και την εξέφρασα. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους όταν παίζουν ένα θέμα, να παίζουν τα βίντεο σωστά και να μη μοντάρουν κατά το δοκούν».

Από πλευράς του ο Δημήτρης Παπανώτας είπε: «Εγώ θέλω να τους παρακαλέσω να στήσουν μία κρεμάλα εκεί έξω από το ΟΡΕΝ, να πεταχτώ να με κρεμάσουν να τελειώνουμε. Ή και έξω από τον ΑΝΤ1, δεν έχω πρόβλημα, όπου θέλετε.

Δεν θα απολογηθεί κανένας για τις απόψεις του. Δόξα τω Θεώ δημοκρατία έχουμε. Δεν πήγε καθόλου το μυαλό σου ότι η επιτυχία της εκπομπής είναι ο στόχος;».

«Επί τούτου κάποιες εκπομπές δεν έβαλαν το απόσπασμα που διαφωνούσαμε. Εμένα αυτό που με ενοχλεί στην όλη ιστορία είναι ότι οι άνθρωποι έχουν την ευθύνη των λεγομένων τους.

Από κει και πέρα επειδή εγώ προσωπικά την Ελένη Βουλγαράκη την εκτιμώ, αν τη στενοχωρήσαμε, ζητάω προσωπικά συγγνώμη», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.