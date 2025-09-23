ΤV LAND: Το καστ της νέας σειράς του Γιώργου Φειδά στην ΕΡΤ 

Μια ακόμη κωμωδία εντάσσεται προσεχώς στο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης. Πρόκειται για το «ΤV LAND» του Γιώργου Φειδά ο οποίος επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στη μικρή οθόνη.

Το «TV LAND» περιγράφει τα ευτράπελα που διαδραματίζονται στο παρασκήνιο μιας μεγάλης εταιρείας τηλεοπτικών παραγωγών η οποία προσπαθεί πάση θυσία να διατηρήσει στον «αέρα» την καθημερινή σαπουνόπερα «Απαγορευμένη ηδονή» η οποία προβάλλεται σε μεγάλο κανάλι, ενώ η πρωταγωνίστρια συγκρούεται διαρκώς με τον σεναριογράφο που κατηγορείται ότι «εξοντώνει» όλες τις γυναίκες της σειράς.

Στα παρασκήνια της σειράς τρυπώνει ένα δημοσιογραφικό συνεργείο που βρίσκει στοιχεία και αποκαλύπτει σκάνδαλα για την ερωτική ζωή των συντελεστών της σειράς. Η μάχη για να μην «κοπεί» η «Απαγορευμένη ηδονή» ξεκινά. Το «ΤV LAND» θα επιχειρήσει να καταγράψει τι πραγματικά συμβαίνει στο backstage των σειρών.

ΤV LAND: Οι ηθοποιοί

Σύμφωνα με πληροφορίες οριστικοποιείται αυτές τις ημέρες το πρωταγωνιστικό καστ. Σε αυτό έκλεισαν μέχρι στιγμής η Σάννυ Χατζηαργύρη, η Φωτεινή Αθερίδου, ο Ιωάννης Παπαζήσης, η Σύλβια Δεληκούρα και ο Κώστας Αποστολάκης.