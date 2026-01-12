Το Twitter έκανε πάρτι με την πρεμιέρα του Survivor: Οι «φέτες» του Gio Kay και ο «αρχηγός» Σήφακας

Αναθάρρεψε το ελληνικό κοινό με τη χθεσινή πρεμιέρα του Survivor (11/1), στην οποία ακούστηκαν «ό,τι να'ναι» δηλώσεις, και εκτέθηκαν στην ανήλεη δημοσιότητα τα...προσόντα των διαγωνιζόμενων.

Μία από τις πιο γνωστές φυσιογνωμίες στο φετινό ανταγωνιστικό παιχνίδι, που παρατάσσει Πρωτευσουσιάνους ενάντια σε Επαρχιώτες, είναι ο δημιουργός περιεχομένου και δισκογραφικός παραγωγός Gio Kay.

Ο ελληνοαμερικάνος executive έγινε γνωστός για τα σπαστά greeklish που τον έχουμε μάθει να μιλά στα social media, και το «νεοφιλελέ» go-getter μενταλιτέ του.

Survivor - Ποιοι έκλεψαν τις εντυπώσεις

Το δημοφιλές παιχνίδι επιβίωσης και δοκιμασιών όμως, τεστάρει από την πρώτη ώρα τι ικανότητες και την ακεραιότητα των διαγωνιζόμενων. Για τον Gio Kay, αυτό που έμεινε από την πρώτη του ημέρα στο κοινό δεν ήταν ούτε οι αμπελοφιλοσοφίες του για την επιτυχία ούτε τα τσιτάτα του, αλλά οι...φέτες του.

Πιο συγκεκριμένα η μία, πληθωρική φέτα που προβάλλει όταν πέταξε και το φανελάκι του, ένας body plan γνωστό και ως «μπριζολιακοί».

Βέβαια οι χρήστες των socials είχαν πίστη πως η σκληρή ζωή του Survivor θα σμιλέψει τον Gio.

«Είμαι ο Γιώργος Λιανός και σας καλωσορίζω στο φετινό Survivor. Φέτος για πρώτη φορά θα δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς οι αντίπαλες ομάδες θα είναι οι “Αθηναίοι” και οι “Επαρχιώτες”. Μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Δεν αλλάζουν όμως μόνο οι ομάδες. Σε αυτό το Survivor αλλάζουν πολλά. Δεν υπάρχουν φαβορί. Δεν υπάρχουν outsiders. Δεν αρκεί να είσαι απλά καλός στους αγώνες, πρέπει να έχεις στρατηγική και κοινωνικές δεξιότητες.

Η μεγαλύτερη αλλαγή; Το τεράστιο χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Οι παίκτες πιστεύουν πως θα βρεθούν μαζί μου για τον πρώτο αγώνα.

Αυτή τη φορά όμως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Για τις επόμενες 48 ώρες θα πρέπει να επιβιώσουν στις παραλίες τους με απολύτως τίποτα», είπε ο γνωστός παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Σηφάκης δήλωσε ότι δεν ένιωσε καμία ανασφάλεια στο παιχνίδι και μάλιστα τόνισε ότι αισθάνεται ήδη αρχηγός της ομάδας του, τους «Επαρχιώτες».

«Πες με τρελό, δεν ένιωσα καμία ανασφάλεια με το που μπήκα στην παραλία. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν απλά “που έχω έρθει;”. Είναι τέλειο αυτό», είπε αρχικά ο πρώην τερματοφύλακας.

