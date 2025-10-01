Τζ. Κ. Ρόουλινγκ: «Η Έμμα Γουάτσον δεν έχει ιδέα πόσο αδαής είναι»

Η συγγραφέας του Χάρι Πότερ, Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, απάντησε με νέες σκληρές δηλώσεις κατά της Έμμα Γουάτσον σχετικά με τη διαμάχη τους για τα δικαιώματα των τρανς, λέγοντας ότι εκείνη «δεν έχει ιδέα πόσο αδαής είναι».

Η ανάρτηση της Ρόουλινγκ ήρθε μετά από μια συνέντευξη της Γουάτσον σε ένα podcast, στην οποία η ηθοποιός είπε: «Πραγματικά δεν πιστεύω ότι το να έχω την αγάπη, την υποστήριξη και τις απόψεις που έχω, σημαίνει ότι δεν μπορώ και δεν εκτιμώ την Τζο και το άτομο με το οποίο είχα προσωπικές εμπειρίες».

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση, η Ρόουλινγκ γράφει: «Η Έμμα Γουάτσον και οι συμπρωταγωνιστές της έχουν κάθε δικαίωμα να ασπάζονται την ιδεολογία για τις ταυτότητες φύλου. Τέτοιες πεποιθήσεις προστατεύονται νομικά και δεν θα ήθελα να δω κανέναν από αυτούς να απειλείται με απώλεια εργασίας, βία ή θάνατο εξαιτίας τους».

«Ωστόσο, η Έμμα και ο Νταν (Ράντκλιφ) ειδικότερα έχουν καταστήσει σαφές τα τελευταία χρόνια ότι πιστεύουν ότι ο πρωήν επαγγελματικός μας δεσμός τους δίνει ένα συγκεκριμένο δικαίωμα - μάλλον, υποχρέωση - να ασκούν κριτική σε εμένα και τις απόψεις μου δημόσια», τόνισε.

Η Γουάτσον, μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της στον Χάρι Πότερ, Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ, έχουν εκφράσει στο παρελθόν την αντίθεσή τους στις τρανσφοβικές δηλώσεις της συγγραφέα.

Η Γουάτσον, σε ανάρτηση της Ρόουλινγκ σχετικά με την ανάγκη γαι την διατήρηση των ξεχωριστών χώρων ανάμεσα στα φύλα λόγω της απειλής βίας κατά των γυναικών, έγραψε στο Twitter το 2020:

«Τα τρανς άτομα είναι αυτό που λένε ότι είναι και αξίζουν να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς να τους αμφισβητούν συνεχώς ή να τους λένε ότι δεν είναι αυτό που λένε ότι είναι».

Δεν είναι άλλωστε πρώτη φορά που η Γουάτσον υποστηρίζχει την τρανς κοινότητα, καθώς σε ομιλία της στα βραβεία κινηματογράφου Bafta του 2022 είπε εύστοχα:«Είμαι εδώ για όλες τις «μάγισσες».

Στην ανάρτησή της, η Ρόουλινγκ λέει ότι έχει «αρνηθεί επανειλημμένα προσκλήσεις» να σχολιάσει τις απόψεις της Γουάτσον, καθώς «δεν ήθελε να την κυνηγήσουν ως αποτέλεσμα οτιδήποτε θα έλεγε» και περιγράφει ένα σημείωμα που της έδωσε η Γουάτσον, μετά τις δηλώσεις της στα βραβεία Bafta του 2022:

«Αυτό συνέβη τότε που οι απειλές θανάτου, βιασμού και βασανιστηρίων εναντίον μου βρίσκονταν στο αποκορύφωμά τους, σε μια εποχή που τα μέτρα προσωπικής μου ασφάλειας έπρεπε να ενισχυθούν σημαντικά και ανησυχούσα συνεχώς για την ασφάλεια της οικογένειάς μου. Η Έμμα μόλις είχε ρίξει δημόσια περισσότερο λάδι στη φωτιά, ωστόσο σκέφτηκε ότι μια μονοσήμαντη έκφραση ανησυχίας από μέρους της θα με καθησύχαζε για τη θεμελιώδη συμπάθεια και καλοσύνη της».

Η Ρόουλινγκ πρόσθεσε: «Όπως και άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν βιώσει ποτέ την ενήλικη ζωή χωρίς πλούτο και φήμη, η Έμμα έχει τόσο λίγη εμπειρία από την πραγματική ζωή που αγνοεί πόσο αδαής είναι... Δεν ήμουν πολυεκατομμυριούχος στα δεκατέσσερα. Έζησα στη φτώχεια όταν έγραφα το βιβλίο που έκανε την Έμμα διάσημη».

«Επομένως, καταλαβαίνω από τη δική μου εμπειρία ζωής τι σημαίνει η καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών, στην οποία η Έμμα έχει συμμετάσχει με τόσο ενθουσιασμό, για τις γυναίκες και τα κορίτσια χωρίς τα προνόμιά της», συμπλήρωσε.

Η Ρόουλινγκ είχε νωρίτερα δηλώσει ότι δεν ήταν προετοιμασμένη να συγχωρήσει τον Γουάτσον και τον Ράντκλιφ που «εντάχθηκαν σε ένα κίνημα που είχε ως στόχο να διαβρώσει τα δικαιώματα των γυναικών που κερδήθηκαν με κόπο».

