Verka Serduchka: Πώς «γεννήθηκε» και το πρόσωπο πίσω από την πιο cult persona στην ιστορία της Eurovision

Μπορεί στη Eurovision του 2007 να κέρδισε με 268 βαθμούς η Σερβία με το Molitva που είχε ερμηνεύσει στη σκηνή η Μαρίγια Σερίφοβιτς (Marija Šerifović), όμως, το τραγούδι που έχει μείνει στη μνήμη μας και μας ξεσηκώνει μέχρι και σήμερα, σχεδόν 20 χρόνια μετά, είναι το Dancing Lasha Tumbai της Ουκρανίας που είχε τραγουδήσει με μοναδικό τρόπο και άφθονη τρολ διάθεση η Verka Serduchka.

Το τραγούδι είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση με 235 βαθμούς και η εμφάνιση της Verka και της μπάντας της είναι μία από τις πιο επικές εμφανίσεις στα χρονικά του Διαγωνισμού Τραγουδιού ενώ τότε η συγκεκριμένη αποστολή ήταν μακράν η πιο πολυσυζητημένη.

Συνεπώς, δεν είναι τυχαίο που σήμερα Σάββατο (16/5) στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026 η Verka Serduchka είναι μεταξύ των guest καλλιτεχνών, έχοντας κάνει μία ακόμα guest εμφάνιση το 2019.

Και μπορεί η υπόλοιπη Ευρώπη να γνώρισε τη Verka το 2007, όμως, στην Ουκρανία ο Ουκρανός καλλιτέχνης Αντρέι Μιχαΐλοβιτς Ντανίλκο (Andriy Mykhailovych Danylko) την είχε συστήσει στο κοινό ήδη από το 1991 σε διαγωνισμό κωμωδίας.

Το «Verka Serduchka» προέκυψε όταν επέλεξε τυχαία το όνομα Verka και το επίθετο μιας παλιάς του συμμαθήτριας, Serduk, ενώ στη συνέχεια σύστησε στο κοινό και τη μητέρα της, την οποία έπαιζε μια παιδική του φίλη από το σχολείο, η οποία ήταν ηθοποιός.

Η πρώτη εμφάνιση της Verka στην ουκρανική τηλεόραση έγινε πολλά χρόνια πριν τη Eurovision και συγκεκριμένα το 1995 σε διαφήμιση για τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ουκρανίας.

Το κοινό τη λάτρεψε και έτσι ο Ντανίλκο να αρχίσει να κάνει περιοδείες στη χώρα ως Verka, συμμετέχοντας ακόμα και σε συναυλίες, ενώ το 2007 συμμετείχε στον Εθνικό Τελικό για να πάρει το εισιτήριο να εκπροσωπήσει την Ουκρανία στη Eurovision, το οποίο και πήρε με αποτέλεσμα η Verka να τον... ακολουθεί μέχρι και σήμερα.

Φέτος την άνοιξη, μάλιστα, έκανε περιοδεία σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Να αναφέρουμε ότι τον Μάιο του 2017 είχε ανακοινώσει πως δεν σκοπεύει να ξαναεμφανιστεί ως Verka, αλλά ευτυχώς άλλαξε γνώμη.

Δύο χρόνια πριν το 2015 είχε κάνει μια cameo εμφάνιση στην ταινία Spy με τους Μελίσα ΜακΚάρθι και Τζέισον Στέιθαμ όπου τραγούδησε και πάλι το Dancing Lasha Tumbai σε μια ξεκαρδιστική σκηνή που αν δεν το γνώριζες ήδη ότι θα τη δεις, σε έπιανε πραγματικά απροετοίμαστο.

Και αν κάποιος θέλει να δει το πρόσωπο του σήμερα 47χρονου Ντανίλκο που ζει μέχρι και σήμερα στο Κίεβο αρνούμενος να το εγκαταλείψει παρά τον πόλεμο και το οποίο βρίσκεται πίσω από την drag persona της Verka Serduchka δεν έχετε παρά να δείτε τις παρακάτω αναρτήσεις του στο Instagram.